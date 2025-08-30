Tòa án Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực

Theo truyền thông sở tại, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 29/8 đã phán quyết các biện pháp áp thuế “đối ứng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp, khẳng định ông không có thẩm quyền đơn phương áp thuế dựa trên quyền hạn khẩn cấp mà không cần Quốc hội thông qua.

Phán quyết này, do toàn bộ 11 thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington xem xét, giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới, đánh dấu một đòn giáng mạnh vào chiến lược thương mại “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Các nguyên đơn, gồm 5 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ và 12 bang, lập luận rằng thâm hụt thương mại kéo dài không cấu thành “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng” để kích hoạt quyền lực khẩn cấp.

Tòa án nêu rõ: “Đạo luật trao quyền rộng rãi cho Tổng thống thực hiện một số hành động nhằm ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng không bao gồm việc áp thuế, đánh thuế nhập khẩu hay các biện pháp tương tự.”

Chính quyền Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động “tùy nghi” này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington trong đàm phán thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác.

Hiện vụ việc dự kiến sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ, trở thành phép thử lớn đối với quyền lực của tổng thống trong lĩnh vực thương mại.

Trước đó, ông Trump cảnh báo rằng nếu tòa bác bỏ quan điểm của ông, nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng “Đại khủng hoảng 1929 lần nữa.”

Sau khi tòa ra phán quyết, Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội TruthSocial: "Tất cả các loại thuế vẫn còn hiệu lực!" Một tòa phúc thẩm đầy tính phe phái đã nói sai rằng thuế của chúng ta cần bị gỡ bỏ, nhưng họ biết Mỹ cuối cùng sẽ thắng. Nếu quyết định này được giữ nguyên, nó sẽ hủy diệt đất nước. Nhờ Tòa án Tối cao, chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu mạnh và hùng cường trở lại!”

Chương trình áp thuế của ông Trump hiện đang mang lại khoảng 30 tỷ USD mỗi tháng cho ngân sách liên bang, và được kỳ vọng sẽ tăng mạnh sau khi các mức thuế mới có hiệu lực từ ngày 1/8./.

