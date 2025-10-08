Bộ Công Thương: Tiếp tục đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ, mở thêm các FTA mới

Trong buổi họp báo thường kỳ quý 3/2025 do Bộ Công Thương tổ chức chiều ngày 8/10, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ đang tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, mở rộng xuất khẩu.

Đối với thị trường Hoa Kỳ, theo Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ngày 1/8/2025 về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ, trong đó mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết thêm thời gian qua Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thuế đối ứng với phía Hoa Kỳ. Đoàn đàm phán giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ thường xuyên, liên tục có các buổi đàm phán.

“Cho đến nay, phía Hoa Kỳ có nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Đây là kết quả hết sức khả quan,” Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết thêm dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2025, Đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Hoa Kỳ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết những tháng cuối năm, ngành Công Thương xác định tiếp tục triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ áp dụng các biện pháp bất lợi hơn đối với hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh thị trường Hoa Kỳ, Bộ Công Thương cũng đang đẩy mạnh việc đàm phán các FTA với các đối tác mới. Bộ Công Thương sẽ tập trung hoàn thành khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý 4/2025; thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistan để mở rộng cơ hội tại các thị trường xuất khẩu; sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

Theo ông Sơn, Bộ Công Thương cũng theo dõi sát để kịp thời khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước để hỗ trợ xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc với khối FDI. Theo đó, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, thông qua việc thường xuyên tổ chức đối thoại, làm việc với hiệp hội ngành hàng, địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp.

Mặt khác, Bộ Công Thương cũng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm để giúp doanh nghiệp mở rộng tiếp cận khách hàng mới, đồng thời củng cố niềm tin với các đối tác truyền thống tại thị trường Hoa Kỳ. Tăng cường thực thi các quy định về xuất xứ hàng hóa thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, cấp phép và xử lý vi phạm; tăng cường quản lý nhà nước và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ./.

