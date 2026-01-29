Giá vàng trong nước đảo chiều giảm 700.000 đồng nhưng vẫn ở mức cao

Chiều nay, 29/1, đã có thời điểm giá vàng trong nước tăng lên 191,3 triệu đồng/lượng nhưng sau đó thị trường đã đảo chiều giảm mạnh và kết thúc phiên giảm khoảng 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng. Tỷ giá tại các ngân hàng cũng giảm thêm 40 đồng.

Kết thúc phiên chiều nay, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 186,6-189,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng; tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 186,6-189,6 triệu đồng/lượng, cũng giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 187,8-190,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), lại tăng 600.000 đồng so với phiên sáng; tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 186,6-189,6 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với phiên sáng.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 5.515 USD/ounce, giảm 31 USD so với chốt phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 174 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng gần 16 triệu đồng/lượng.

Cũng trong chiều nay, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm thêm khoảng 40 đồng so với phiên sáng, tổng cộng phiên hôm nay đã giảm 100 đồng so với chốt phiên trước.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 25.810-26.200 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.812-26.192 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.845-26.200 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.800-26.200 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.