Giá vàng tiếp tục lập “đỉnh,” vượt mức 5.500 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trong sáng sớm ngày 29/1, vượt mốc 5.500 USD/ounce, kéo dài đà tăng mạnh từ các phiên trước nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Vào lúc 22 giờ 46 GMT ngày 28/1 (5 giờ 46 phút sáng 29/1 giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 5.415,52 USD/ounce, sau khi chạm mức 5.418,39 USD/ounce.

Tuy nhiên, tới lúc 6 giờ 42 sáng 29/1 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng tới 3,2%, đổ xô kỷ lục trước đó và vượt mốc 5.500 USD/ounce.

Đà tăng này nối tiếp mức tăng 4,6% của phiên trước đó, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020.

Theo ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của IG, đà tăng này được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương, dòng tiền mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư theo xu hướng, cùng nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.

Ông cho rằng dù đà tăng mạnh mang tính “dốc đứng” cho thấy khả năng điều chỉnh có thể sớm xảy ra, nhưng các yếu tố nền tảng vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong suốt năm 2026, khiến những nhịp giảm giá trở thành cơ hội mua vào hấp dẫn.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo dài sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không các đợt tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn khốc liệt hơn.

Đáp lại, Tehran đe dọa sẽ trả đũa Mỹ, với sự ủng hộ của Israel và một số bên khác.

Về chính sách tiền tệ, tại cuộc họp chính sách kết thúc hôm 28/1, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Sau thông báo này, giới giao dịch gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 6/2026, nhưng khó có khả năng sớm hơn thời điểm đó.

Hai Thống đốc Fed là Christopher Waller - một trong những ứng viên tiềm năng kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng Năm - và Stephen Miran, hiện đang tạm nghỉ công việc cố vấn kinh tế tại Nhà Trắng, đã bỏ phiếu phản đối, ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, vàng - tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp - đã tăng giá hơn 25% nhờ căng thẳng địa chính trị gia tăng, cùng làn sóng rút khỏi các đồng USD và trái phiếu chính phủ. Giá kim loại quý này đã tăng tới 64% trong cả năm 2025.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong tuần này, người mua đã đổ xô đến các cửa hàng bán vàng tại Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc), với một số nhà đầu tư đặt cược rằng giá kim loại quý này còn có thể tăng cao hơn nữa.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 116,61 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh kỷ lục 117,69 USD/ounce vào phiên 26/1.

Giá bạch kim giao ngay tăng 0,4%, lên 2.705,79 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 2.918,80 USD/ounce vào đầu tuần, trong khi giá palladium tăng 0,3%, lên 2.079,32 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 28/1, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 180,7-183,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

