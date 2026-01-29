Năm 2026: Phạt nồng độ cồn tới 40 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn đối với tất cả các phương tiện giao thông từ xe máy, ôtô đến xe đạp và các loại xe thô sơ sẽ có sự điều chỉnh mạnh trong năm 2026.

Cụ thể, người lái ôtô có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc 0,4mg/l khí thở sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Với xe máy, mức phạt cho người vi phạm nồng độ cồn tương tự dao động từ 8 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, nếu người điều khiển xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng, mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng đối với xe máy và 40 triệu đồng đối với ôtô.

Nghị định cũng quy định rõ mức phạt đối với các phương tiện khác như xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ và máy kéo, với mức phạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Việc không tuân thủ kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc nhằm tăng cường tính nghiêm minh trong đảm bảo an toàn giao thông.