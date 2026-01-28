Xã hội
Triệt phá 2 xưởng phân kim xả thải độc ra sông Đuống

Công an Hà Nội phát hiện, xử lý hai xưởng phân kim trái phép ven sông Đuống, đổ hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trọng nguồn nước khu vực.

Hằng Trần
Sáng 28/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin vừa phát hiện, xử lý hai xưởng phân kim trái phép tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng) có hành vi đổ trực tiếp hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường.

Các cơ sở này bị phát hiện trong quá trình cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV và các sự kiện lớn đầu năm 2026.

Một xưởng do Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân làm chủ, xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ điều hành. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 6,7 tấn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân tách kim loại, đều bị đổ trái phép ven sông.

Các đối tượng sử dụng nhiều hóa chất độc hại, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực gần Nhà máy nước mặt sông Đuống. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật./.

