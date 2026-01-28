Bé trai mắc uốn ván sơ sinh, nguy kịch do cắt rốn bằng kéo không vô trùng ở nhà

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 28/1, tình trạng sức khỏe của bé trai V.A.B (2 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị uốn ván sơ sinh, nguy kịch do người nhà dùng kéo không vô trùng cắt rốn sau sinh tại nhà đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, hết gồng người, bú tốt và sẽ được xuất viện trong 2 ngày tới.

Trước đó, ngày 8/12/2025, em bé bỏ bú, tím tái, khó thở, gia đình đưa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, em bé rơi vào trạng thái lơ mơ, trợn mắt, co gồng toàn thân.

Người nhà bệnh nhi cho biết quá trình mang thai, sản phụ có được tư vấn tiêm vaccine phòng uốn ván nhưng do quên nên đã không đi tiêm.

Đến khi sinh, sản phụ sinh tại nhà, bé trai chào đời đủ tháng, nặng 3,2kg và được người nhà cắt rốn bằng kéo cắt quần áo. Năm ngày sau sinh, bé bắt đầu có những triệu chứng trên nên được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi bị uốn ván rốn, nhiễm trùng huyết nên được đặt nội khí quản, thở máy tích cực, tiêm kháng độc tố uốn ván, điều trị kháng sinh và dùng thuốc chống co giật.

Bác sỹ Phan Thị Bích Hường, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết uốn ván sơ sinh là bệnh rất nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 90%.

Trường hợp này may mắn bé trai được điều trị kịp thời, nếu điều trị muộn, bé sẽ phải đối diện nhiều nguy cơ như, việc gồng cứng người sẽ khiến thiếu ôxy, máu lên não gây di chứng não, biến chứng thần kinh và xấu nhất là dẫn đến tử vong.

Đến nay, sau gần 2 tháng điều trị, bé trai đáp ứng tốt, cai được máy thở, ngưng các loại kháng sinh, bú tốt và chưa có biểu hiện di chứng về sau.

Các bác sỹ khuyến cáo, uốn ván sơ sinh thường gặp ở trẻ sinh tại nhà, cắt rốn bằng những dụng cụ không vô khuẩn, bàn tay người đỡ đẻ không được vệ sinh, mẹ không tiêm vaccine uốn ván trong quá trình mang thai.

Do đó, phụ nữ khi mang thai phải tiêm vaccine uốn ván đầy đủ, khám thai thường xuyên và sinh con ở những cơ sở y tế đảm bảo được cắt rốn, chăm sóc đúng cách./.

