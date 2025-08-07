Cứu sống ngoạn mục người đàn ông bị uốn ván suy đa cơ quan

Ngày 7/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin các bác sỹ của bệnh viện đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân mắc uốn ván bị suy đa cơ quan.

Bệnh nhân nam, V.V.N., 58 tuổi, ở Hải Phòng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch, với các biểu hiện điển hình của uốn ván thể toàn thể nặng. Bệnh nhân co cứng cơ toàn thân, hàm khít chặt, lên cơn chẹn ngực (co cứng cơ ngực, cơ hô hấp dẫn đến ngưng thở tím tái), co giật trên nền co cứng cơ, kèm theo sốt cao liên tục và suy đa cơ quan.

Trước đó, bệnh nhân gặp tai nạn lao động gây tổn thương nặng vùng tay phải, nhưng không tiêm phòng uốn ván sau chấn thương, đây chính là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng dẫn đến biến chứng nặng sau này. Chỉ vài ngày sau tai nạn, tay phải sưng nóng, đỏ, đau dữ dội, phù nề, nổi phồng, rỉ dịch mủ hôi, kích thước gần gấp đôi tay còn lại. Bệnh nhân sốt cao liên tục, suy kiệt, đau nhức toàn thân.

Ngay tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân xuất hiện cơn chẹn ngực kèm tím tái và được khẩn trương mở khí quản cấp cứu, đặt thở máy xâm nhập.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa. Các bác sỹ xác định đây là trường hợp uốn ván toàn thể nặng, diễn biến song hành với sốc nhiễm khuẩn do viêm mô bào cẳng-bàn tay phải, gây suy đa cơ quan và tổn thương mô sâu. Tình trạng lâm sàng cực kỳ nguy kịch, tiên lượng tử vong rất cao.

Ngay trong ngày nhập viện, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu: mở rộng và làm sạch tổn thương, bơm rửa mô hoại tử, hút mủ, kết hợp xương, đặt dẫn lưu. Đồng thời, người bệnh được hồi sức tích cực toàn diện: thở máy xâm nhập kháng sinh toàn thân, an thần giãn cơ kiểm soát cơn tăng trương lực cơ.

Bác sỹ thăm khám, theo dõi tình hình cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Nguyễn Kim Anh cho biết sau 3 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, hết sốt, không còn co cứng cơ, tay chân bắt đầu cử động tốt, ăn uống trở lại, nói chuyện được. Đặc biệt, bệnh nhân đã có thể tự thở, được rút mở khí quản thành công và xuất viện trong trạng thái tỉnh táo, ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng vận động. Đây là một ca bệnh sống sót kỳ diệu nhờ xử trí kịp thời, phối hợp nội ngoại khoa và chăm sóc hồi sức chuyên sâu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sỹ Kim Anh khuyến cáo, không chỉ tai nạn giao thông hay chấn thương nặng mới cần tiêm phòng. Những vết xước, vết thương do dẫm phải đinh, vật sắc nhọn han gỉ, vết cắn động vật hoặc tiếp xúc với đất bẩn cũng có thể là “cửa ngõ” để vi khuẩn uốn ván xâm nhập. Trong sinh hoạt, lao động hàng ngày, người dân không nên chủ quan với những vết thương tưởng chừng nhỏ. Những vết thương tưởng chừng nhỏ nếu không được xử lý đúng cách, đặc biệt là các vết thương sâu, dính bẩn bẩn đều có nguy cơ mắc uốn ván.

Người dân sau khi bị các vết thương có nguy cơ nhiễm trùng uốn ván (vết thương lớn, vết thương sâu bẩn, vết thương ở vị trí dễ nhiễm bẩn), cần đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng uốn ván càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ đầu./.

