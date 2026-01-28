Kỳ tích ghép gan thành công cho bé gái gần 1 tuổi, cân nặng chỉ 5,3 kg

Ngày 28/1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City thông tin các bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành ca ghép gan thành công cho bé gái gần 1 tuổi, cân nặng chỉ 5,3 kg.

Đây là ca ghép gan cho bệnh nhân nhẹ cân nhất được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Bé Thiên Di chào đời vào tháng 11/2024, nặng hơn 3 kg. Khi hơn một tháng tuổi, bé da vàng hơn lúc mới sinh. Gia đình đưa bé đi khám tại Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả các bác sỹ chẩn đoán bé mắc teo đường mật bẩm sinh. Đây là căn bệnh hiếm gặp, nếu không được phẫu thuật sớm sẽ dẫn đến xơ gan và suy gan giai đoạn cuối.

Ba tháng tuổi, bé được phẫu thuật Kasai - kỹ thuật “mở đường dẫn mật” với hy vọng giúp gan tiếp tục hoạt động. Sau phẫu thuật, tình trạng của bé không được cải thiện, gan xơ hóa nhanh, vàng da đậm, thể trạng ngày càng suy kiệt.

“10 tháng đầu đời của con là 10 tháng bệnh viện trở thành nhà. Có những đêm tôi chỉ biết ôm con trong tay, cầu mong con qua được ngày mai. Dù ánh mắt của bác sĩ đôi khi đầy lo lắng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay,” mẹ bé chia sẻ.

Tháng 10/2025, khi tròn 11 tháng tuổi, Di chỉ nặng 5,3 kg, tương đương một em bé 3 tháng tuổi. Gia đình đưa bé đến Vinmec Times City với hy vọng được ghép gan cho con - phương án duy nhất giữ lại sự sống cho bé.

Hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sỹ xác định bé đã bước vào giai đoạn xơ gan tiến triển, chức năng gan suy giảm, thể trạng suy dinh dưỡng, nguy cơ gặp biến chứng trong và sau mổ rất lớn. Ghép gan cho bệnh nhi nhẹ cân là thách thức đặc biệt do tạng nhỏ, mạch máu mỏng, gan xơ nặng. Người hiến là mẹ ruột, đòi hỏi ca ghép vừa đảm bảo đủ thể tích gan cho trẻ, vừa tuyệt đối an toàn cho người hiến.

Với kinh nghiệm thực hiện hàng trăm ca ghép gan phức tạp, Phó giáo sư Lê Văn Thành - Phó Tổng giám đốc chuyên môn khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, là người trực tiếp phẫu thuật cho bé.

Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật ghép gan cho bé. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Lê Văn Thành cho biết đây là bệnh nhi nhẹ cân nhất tiến hành ghép gan tại bệnh viện. Ghép gan cho trẻ em suy dinh dưỡng, cân nặng chỉ 5-6kg không chỉ là thử thách về kỹ thuật nối mạch máu và đường mật, mà còn là bài toán ổn định huyết động, đông máu… trong mổ. Mỗi thao tác của phẫu thuật viên đều phải tỉ mỉ, tính toán kỹ lưỡng từng milimet và đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều ê-kíp ghép gan, gây mê, hồi sức…

Cuộc đại phẫu kéo dài hơn 12 tiếng. Phần gan khỏe mạnh từ người mẹ được lấy bằng phương pháp nội soi, sau đó được chỉnh tỉ mỉ để phù hợp với khoang bụng của bé. Sau mổ, gan ghép bắt đầu hoạt động nhưng chặng đường hồi phục vẫn đầy thách thức.

Bé Di được chuyển về khoa Hồi sức tích cực, áp dụng phác đồ hồi sức cá thể hóa, kiểm soát hô hấp, huyết động, chống thải ghép, phòng và xử lý nhiễm trùng, kiểm soát đau, điều chỉnh rối loạn đông máu và cân bằng nội môi, đặc biệt là hỗ trợ dinh dưỡng tích cực để nâng cao thể trạng.

Sau hơn một tháng, bé Di đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, phổi hoạt động bình thường, gan ghép ổn định. Bé tươi tỉnh, hoạt bát hơn, tình trạng vàng da được cải thiện, cân nặng bắt đầu tăng. Đầu tháng 12, bé được chuyển khỏi khoa Hồi sức tích cực, tiếp tục điều trị tại chuyên khoa nội Nhi./.

