Bác sỹ Bệnh viện 108 đã thực hiện thành công 300 ca ghép gan

Ngày 7/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin các bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép gan thứ 300. Đây là một dấu mốc, thành tựu y học, là sự nỗ lực của tập thể các y bác sỹ kíp ghép gan trong suốt những năm qua.

Phó giáo sư Vũ Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy cho biết ca ghép gan thứ 300 là một nam bệnh nhân, 51 tuổi, người hiến gan là vợ của bệnh nhân. Ca ghép gan được thực hiện thành công vào ngày 6/11.

Cách đây 5 năm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan và phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B, điều trị liên tục 25 năm nay, đái tháo đường type 2. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định và tái khám định kỳ. Gần đây, bệnh nhân đi khám và phát hiện thấy tái phát hai khối u. Ghép gan là phương án điều trị tốt nhất đối với bệnh nhân.

Khi biết tin, người vợ đã không ngần ngại tình nguyện hiến một phần gan để cứu chồng. Sau quá trình thăm khám, đánh giá toàn diện, hội chẩn, các bác sỹ xác định sức khỏe của người vợ đủ điều kiện để hiến gan.

Ca phẫu thuật diễn ra trong 6 giờ đồng hồ. Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến, sau đó thực hiện ghép cho người nhận. Sau ghép, 2 vợ chồng bệnh nhân được chuyển về hồi sức, chăm sóc điều trị tích cực, 24/24h. Sức khỏe hiện nay của người hiến và người nhận ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt.

Ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện được thực hiện vào tháng 10/2017, là ca ghép gan cùng huyết thống từ người cho sống - con trai hiến tặng cho mẹ.

Từ ca ghép gan đầu tiên được thực hiện năm 2017, đến nay, các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng và ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực ghép gan. Đó là các kỹ thuật như: ghép gan cho người lớn, ghép gan cho trẻ em, ghép gan từ người hiến sống, ghép gan từ người hiến chết não, ghép gan bất đồng nhóm máu, phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép từ người hiến, phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận, ghép gan cấp cứu, chia gan để ghép…

Dự kiến trong tương lai, Bệnh viện 108 sẽ triển khai ghép gan RAPID, ghép gan phụ trợ, ứng dụng Robot trong ghép gan… Ghép gan là phương pháp đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân xơ gan, suy gan giai đoạn cuối, ung thư gan./.

