Cứu sống một bé gái nhiễm não mô cầu liên quan đến ca tử vong tại An Giang

Liên quan đến ca bệnh tử vong do não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), ngày 23/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bé gái L.T.Y.V (11 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vào ngày 20/3 với các triệu chứng điển hình của nhiễm não mô cầu như sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn ói, ban xuất huyết hình "bản đồ" đặc trưng với mảng da sậm màu, hoại tử ở trung tâm. Đáng chú ý, bệnh nhi này đến từ Phú Quốc và từng tiếp xúc gần với một bạn cùng lớp đã tử vong trước đó do nhiễm loại vi khuẩn này.

Kết quả xét nghiệm PCR và cấy dịch não tủy đã xác nhận bệnh nhi L.T.Y.V dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis type B, dẫn đến chẩn đoán xác định là nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ do não mô cầu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và xử trí kịp thời ngay trong "thời điểm vàng" sau khi bệnh khởi phát nhanh chỉ trong vòng 12 giờ, bé gái đã tránh được các biến chứng tử vong như sốc nhiễm trùng hay suy đa cơ quan.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định rõ rệt, hết sốt, tỉnh táo và các chỉ số sinh hiệu cũng như dịch não tủy đều cải thiện tích cực.

Trước đó, ngày 16/3, Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp nhận khám, điều trị cho bé gái T.H.N.Y (11 tuổi, Khu phố 10, đặc khu Phú Quốc) với tình trạng sốc nhiễm trùng, nổi ban toàn thân, tiền sử tiêm ngừa không rõ.

Qua thăm khám và lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Y tế Phú Quốc chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh viêm não mô cầu và xử trí chống sốc, điều trị nhiễm trùng theo phác đồ của Bộ Y tế, báo cáo về Sở Y tế, các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, do bệnh diễn biến nhanh, bệnh cảnh lâm sàng thể tối cấp và thời gian nhập viện trễ, bệnh nhi đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Y tế Phú Quốc triển khai các biện pháp xử lý, điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe và hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh.

Não mô cầu là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp và có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài giờ kể từ khi phát bệnh. Tiêm vaccine vẫn là giải pháp hàng đầu để phòng bệnh. Hiện các loại vaccine phòng não mô cầu bao gồm nhóm A, C, Y, W và nhóm B.

Do mỗi loại vaccine chỉ có tác dụng bảo vệ đối với các chủng nhất định, người dân được khuyến khích tiêm đúng và đủ cả hai loại để đảm bảo sự bảo vệ toàn diện nhất cho bản thân, cộng đồng trước căn bệnh có diễn tiến nhanh và khó lường./.

