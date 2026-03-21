Tăng cường hợp lực chuyên môn trong dự phòng và quản lý bệnh hô hấp

Hiện nay, việc quản lý bệnh hô hấp hiện đại không thể chỉ tập trung vào điều trị từng đợt cấp mà cần tiếp cận tổng thể hơn, dựa trên đánh giá nguy cơ sớm ở mọi nhóm tuổi. Việc tăng cường dự phòng và cập nhật các phương pháp tiếp cận lâm sàng được xem là hướng đi quan trọng trong chăm sóc bệnh hô hấp hiện đại.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Thường niên Hội Hô Hấp Thành phố Hồ Chí Minh 2026 với chủ đề “Khoa học và công nghệ tiên phong trong hô hấp hiện đại” diễn ra ngày 21/3.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt Nam, trong những năm gần đây luôn ghi nhận khoảng 300.000 đến 500.000 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hàng năm. Trong năm 2025, số mắc giảm ở những tháng giữa năm và có xu hướng tăng trở lại trong các tháng cuối năm với khoảng 8.500 - 11.000 trường hợp/tháng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó giáo sư Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ đây là dịp để các chuyên gia và nhân viên y tế cập nhật những tiến bộ khoa học mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong quản lý các bệnh lý hô hấp. Sự gắn kết giữa các hội chuyên ngành, cơ sở y tế, đơn vị nghiên cứu và các đối tác đồng hành được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường trao đổi khoa học bền vững, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe hô hấp cho cộng đồng trong tương lai.

Phó giáo sư Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, để góp phần hỗ trợ các định hướng chuyên môn được triển khai hiệu quả, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa là yêu cầu tất yếu. Định hướng này cũng phù hợp với chủ trương của Nghị quyết số 282/NQ-CP về việc thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Giáo sư Pinyo Rattanaumpawan - Giáo sư Y học, Giám đốc Đơn vị Thử nghiệm Lâm sàng, Khoa Y, Bệnh viện Siriraj, Đại học Mahidol, Thái Lan chia sẻ các dữ liệu thực tế tại Thái Lan cho thấy bệnh phế cầu ở người lớn tuổi phổ biến hơn nhiều so với nhận định thông thường và thường bị bỏ sót, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính. Đây cũng là thách thức mà nhiều quốc gia châu Á đang cùng đối mặt, bao gồm Việt Nam, nơi dân số già hóa nhanh và gánh nặng bệnh nền ngày càng cao. Việc chia sẻ những quan sát này tại Hội nghị mang ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ cộng đồng chuyên môn nhận diện nhóm nguy cơ sớm hơn và cùng xây dựng các tiếp cận bảo vệ phù hợp cho người cao tuổi trong khu vực.

Hội nghị mang đến cái nhìn tổng quan về những tiến triển mới trong lĩnh vực chăm sóc hô hấp, tập trung vào các chủ đề như viêm phổi cộng đồng, bệnh hô hấp nhi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi, bệnh phổi mô kẽ, cùng các cập nhật về chẩn đoán hình ảnh, ứng dụng AI và quản lý bệnh nhân trong môi trường hồi sức tích cực. Bên cạnh là các chia sẻ về bệnh do phế cầu khuẩn, RSV, cúm, adenovirus, các chuyên đề cũng đề cập đến nhiều tác nhân khác như vi khuẩn không điển hình, nấm (Aspergillus, Candida auris) và các virus hô hấp thường gặp ở cả trẻ em và người lớn.

Trước thực trạng đó, các chuyên gia tại hội nghị đã chia sẻ nhiều ý kiến về nguy cơ bệnh và đặc điểm dịch tễ ở các nhóm trẻ nhũ nhi, người lớn tuổi và người có bệnh nền. Những trao đổi này giúp nhận diện rõ hơn các nhóm cần được quan tâm trong thực hành lâm sàng, đồng thời cung cấp góc nhìn thực tế về ảnh hưởng của bệnh hô hấp đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 đến 650.000 ca tử vong. Dữ liệu giám sát mới nhất cho mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu với chủng cúm A/H3N2 đang chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á. Trong các bệnh gây viêm nhiễm đường hô hấp, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp phổ biến ở trẻ em và có thể gây biến chứng nặng ở người cao tuổi. Hàng năm, có khoảng 3,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải nhâp viện do RSV, trong đó có khoảng 100.000 trường hợp tử vong./.

