Đà Nẵng: Hai bệnh nhi ngộ độc botulinum đã hồi phục và xuất viện

Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết sau hơn 12 ngày điều trị tích cực, hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Long Quân, Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, hai bệnh nhi H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (11 tuổi), cùng trú tại xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng, đã cai máy thở, tự thở tốt và sinh hoạt bình thường như các trẻ cùng lứa tuổi.

Trước đó, sau khi thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp được chuyển đến Đà Nẵng, ngay trong đêm 11/3, các bác sỹ đã hoàn tất quy trình chuyên môn và tiến hành truyền thuốc cho các bệnh nhi.

Đến sáng 12/3, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhi có chuyển biến tích cực về tri giác và cơ lực, song vẫn cần tiếp tục theo dõi và điều trị hồi sức.

Bác sỹ Chuyên khoa II Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết bệnh viện đã nỗ lực triển khai các biện pháp điều trị nhằm phục hồi chức năng hệ thần kinh và vận động cho các bệnh nhi.

Thuốc giải độc botulinum là loại thuốc đặc trị hiếm, có giá khoảng 8.000 USD/lọ, có tác dụng trung hòa độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận ba bệnh nhi trong cùng một gia đình tại thôn 8, xã Phước Năng với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua. Các bệnh nhi gồm H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/3, sáu người trong gia đình cùng sử dụng món cá ủ chua. Đến tối cùng ngày, ba trẻ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa và mệt mỏi.

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn, các bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số đó, bệnh nhi H.N.T nhập viện trong tình trạng nặng, hôn mê, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và thở máy. Sau hội chẩn với các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương và điều trị tích cực. Hai bệnh nhi còn lại có biểu hiện nhẹ hơn, song một trường hợp cũng phải hỗ trợ thở máy trước khi được chuyển ra Đà Nẵng điều trị.

Theo các bác sỹ, các trường hợp trên được xác định nghi ngộ độc do độc tố botulinum - loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời. Do số ca mắc hiếm gặp, thuốc giải độc thường không được dự trù sẵn tại các cơ sở y tế và phải nhập khẩu khẩn cấp khi phát sinh ca bệnh./.

