WHO hỗ trợ chuyển khẩn cấp thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng

Tối 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin đã chuyển khẩn cấp 5 lọ thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng nhằm hỗ trợ điều trị cho ba bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc botulinum đang trong tình trạng nguy kịch.

Thuốc giải độc botulinum là loại thuốc hiếm, giúp ngăn độc tố tiếp tục gây tổn hại cho cơ thể và tăng đáng kể khả năng phục hồi nếu được sử dụng kịp thời.

Ngay khi nhận được thông tin từ các cơ quan y tế quốc gia, WHO đã nhanh chóng huy động phối hợp ở cả ba cấp của Tổ chức: văn phòng quốc gia, văn phòng khu vực và trụ sở chính, để xác định nguồn thuốc sẵn có từ kho dự trữ toàn cầu tại Geneva và sắp xếp vận chuyển ngay lập tức đến Việt Nam.

WHO đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các cơ quan y tế địa phương, cùng các đối tác tại sân bay và trong lĩnh vực hậu cần để bảo đảm thuốc được đưa đến Đà Nẵng nhanh nhất và an toàn nhất có thể.

Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi xin gửi sự quan tâm sâu sắc nhất tới các bệnh nhân và gia đình của họ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với các đội ngũ y tế đang tận tụy làm việc suốt ngày đêm. Chúng tôi hy vọng các bệnh nhân sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.”

Nhân viên y tế tiếp nhận thuốc giải độc tại sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việc triển khai nhanh chóng này cho thấy tầm quan trọng của các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. WHO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc tăng cường năng lực ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp về y tế, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác để củng cố hơn nữa công tác chuẩn bị, ứng phó và an ninh y tế tổng thể.

WHO cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vì sự hợp tác và hỗ trợ liên tục đối với các hoạt động ứng phó khẩn cấp về y tế tại khu vực Tây Thái Bình Dương./.

Đà Nẵng: Ba trẻ nhập viện nghi ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua Sau bữa ăn có món cá ủ chua, ba trẻ trong một gia đình tại xã Phước Năng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn mửa và mệt phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp suy hô hấp phải thở máy.