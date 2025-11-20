Mỹ ghi nhận thêm nhiều ca sơ sinh ngộ độc Botulinum liên quan sữa công thức

Thế giới

Số trẻ sơ sinh ngộ độc Botulinum tại Mỹ đã tăng lên 31 bé khiến FDA mở rộng điều tra sữa công thức ByHeart nghi nhiễm khuẩn và cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của hãng.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết đã ghi nhận 31 trẻ sơ sinh bị ngộ độc Botulinum tại 15 bang ở nước này tính đến ngày 19/11.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tiến hành cuộc điều tra về mối liên hệ tiềm tàng giữa các ca nhiễm độc Botulinum với sữa công thức bị nhiễm khuẩn.

FDA cho biết dữ liệu dịch tễ học và phòng thí nghiệm cho thấy sữa công thức ByHeart Whole Nutrition có thể bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum, khiến nhiều trẻ sơ sinh bị ngộ độc.

Tất cả 31 trẻ nói trên đã được nhập viện điều trị, mới được sinh từ 16-200 ngày và trong số này có 11 bé gái.

FDA cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc sữa công thức bị thu hồi vẫn còn được bày bán ở một số bang. Cơ quan này đang phối hợp với các đối tác cấp bang và nhà bán lẻ để đảm bảo thu hồi triệt để.

Ngoài ra, FDA cũng lưu ý rằng các sản phẩm bị thu hồi đã được bán thông qua các nền tảng trực tuyến và vận chuyển đến cả khách hàng ở bên ngoài nước Mỹ.

Cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng trên toàn thế giới không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của sữa công thức ByHeart, đồng thời đang cho tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân khiến sữa công thức ByHeart Whole Nutrition bị nhiễm khuẩn./.

