Mỹ điều tra hơn 10 ca ngộ độc botulinum liên quan sữa công thức cho trẻ sơ sinh

Ngày 8/11, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ thông báo các quan chức y tế sở tại đang điều tra 13 trường hợp ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh tại 10 bang, liên quan đến sữa công thức đã bị thu hồi.

Trong một tuyên bố, FDA Mỹ cho biết công ty ByHeart đã chấp thuận bắt đầu thu hồi 2 lô sản phẩm Whole Nutrition Infant Formula của họ có liên quan đến 13 trẻ sơ sinh phải nhập viện sau khi sử dụng sữa công thức thuộc 2 lô này.

Các trường hợp bị ngộ độc xảy ra ở các bang Arizona, California, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Texas và Washington.

FDA Mỹ không ghi nhận trường hợp tử vong nào. Hiện cơ quan này đang điều tra nguyên nhân nhiễm độc và liệu nguyên nhân đó có ảnh hưởng đến bất kỳ sản phẩm nào khác hay không.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, sản phẩm này được bán trực tuyến và tại các nhà bán lẻ lớn, chiếm khoảng 1% tổng doanh số sữa công thức toàn quốc.

CDC khuyến nghị những người đã mua sản phẩm bị thu hồi nên ghi lại số lô nếu có thể, trước khi vứt bỏ hoặc trả lại nơi bán. Họ cũng nên sử dụng nước nóng và xà phòng để vệ sinh các vật dụng và bề mặt đã tiếp xúc với sữa công thức này.

CDC Mỹ cũng khuyến nghị đưa trẻ tới các cơ sở y tế để thăm khám ngay lập tức nếu trẻ đã sử dụng sữa bị thu hồi và có các triệu chứng như bú kém, mất khả năng kiểm soát đầu, khó nuốt hoặc giảm biểu cảm khuôn mặt.

Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh là do một loại vi khuẩn tạo ra độc tố trong ruột già. CDC Mỹ cho biết có thể mất vài tuần, các triệu chứng mới biểu hiện ra bên ngoài, vì vậy các bậc cha mẹ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ./.

