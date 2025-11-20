Cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum ở sữa ByHeart Whole Nutrition cho trẻ sơ sinh

Ngày 20/11, Bộ Y tế thông tin Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ vừa phát đi cảnh báo về sản phẩm ByHeart Whole Nutrition gây ra ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh.

Tính đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition.

Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ngộ độc botulinum là một căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong.

Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm nghẹn hoặc khó bú; táo bón; bú kém hoặc lực bú yếu; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khóc yếu; không thể nâng đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn (đặc biệt là nửa người trên và tay, chân); khó với hoặc cầm nắm đồ vật.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc trẻ nếu đã mua sản phẩm thì dừng sử dụng ngay lập tức. Đặc biệt, cần lưu ý và đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ có những triệu chứng cảnh báo ở trên.

Phụ huynh cần rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát./.

(Nguồn: WHO)

