Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí viện phí cơ bản cho người dân vào 2030

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Theo chương trình này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 miễn phí viện phí cơ bản cho người dân trên địa bàn.

Cụ thể, trong Chương trình hành động, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) tăng tối thiểu 1,5 cm. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 77 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Thành phố cũng đặt mục tiêu từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần mỗi năm. Người dân được lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi, quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Theo lộ trình, đến năm 2030, Thành phố hướng tới thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản, bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực; tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở đạt trên 20%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố phấn đấu tạo nên môi trường sống có chất lượng tốt; các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh trên 71 tuổi. Tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề ra 6 nhóm giải pháp. Trong đó, Thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách y tế; nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách tài chính y tế; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện và đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động các nguồn lực cho phát triển y tế.

Thời gian tới, dự kiến mỗi năm thành phố luân chuyển ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế phường, xã nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Thành phố từng bước tăng tỷ lệ chi cho các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, nhất là đối với nhóm đối tượng ưu tiên. Ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn tại tuyến khám chữa bệnh ban đầu.

Thành phố cũng quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số y tế toàn diện, hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu y tế bảo đảm tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ. Vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực y tế nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ y tế.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành các trung tâm nghiên cứu liên ngành và chuyên sâu trong nghiên cứu khoa học, kết hợp viện-trường, nâng cao năng lực các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, kỹ thuật cao, phòng thí nghiệm trọng điểm và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, nhất là công nghệ nano, công nghệ gene, y học tái tạo, y học hạt nhân…

Để thu hút nguồn lực xã hội vào lĩnh vực y tế, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xây dựng các cơ chế ưu đãi cho y tế tư nhân. Trong đó có chính sách ưu tiên quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất y tế đối với một số dự án phù hợp; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các dự án xây dựng cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, Thành phố dự kiến ưu tiên sử dụng trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư cho các cơ sở y tế, đồng thời cho phép các cơ sở y tế tư nhân thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển thêm cơ sở 2, cơ sở 3 của một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm. Đồng thời xác định các bệnh viện cửa ngõ để tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận./.

Tiến tới miễn viện phí cho người dân: Giải pháp đột phá và nhân văn Việc từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí trong phạm vi bảo hiểm y tế sẽ tạo ra những thay đổi căn bản, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.