Triển khai cơ chế, chính sách đặc biệt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 7/3/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Kế hoạch).

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (sau đây gọi là Nghị quyết), bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Nghị quyết theo đúng quan điểm "06 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả".

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong quý 1/2026

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện như sau:

Bộ Y tế phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong quý 1/2026.

Đồng thời, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết.

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế An Phú, An Giang, hướng dẫn người dân đăng ký khám chữa bệnh bằng kiốt thông minh. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ở cấp trung ương, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ này thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm từ quý 1/2026.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ này ở cấp địa phương với thời gian và hình thức tương tự.

Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trước ngày 31/3/2026

Bên cạnh đó, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị quyết thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công.

Thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết dưới Nghị quyết.

Người dân được điều trị tại cơ ngơi khang trang của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bộ Y tế và các bộ, ngành chịu trách nhiệm đối với các văn bản do cơ quan mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhiệm vụ này đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Y tế trước ngày 31/3/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Nghị quyết./.

