Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Tiếp tục Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 70-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, sáng 16/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long thông tin chuyên đề Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh

Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Thủ tướng nêu rõ, các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư thể hiện rõ chủ trương, mục tiêu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đều hướng đến nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ cho mọi người dân. Vai trò, vị trí công tác y tế ngày càng được coi trọng trong hệ thống chính sách kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng cho biết, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; song vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức.

Trước những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cần được thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; đồng thời, đổi mới toàn diện với các giải pháp đột phá để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

"Đến nay có nhiều nghị quyết của Trung ương, văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Chương trình hành động liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 72-NQ/TW là bộ phận cấu thành và tiếp tục kế thừa các quan điểm của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, toàn diện, trước mắt và lâu dài mang tính hành động cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Khu vực thanh toán tiền viện phí của Bệnh viện đa khoa Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Thông tin về 5 quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 72-NQ/TW, Phó Thủ tướng nêu, mục tiêu đến năm 2030 là nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân. Đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%.

Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí... Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sỹ. Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%. Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu môi trường sống có chất lượng tốt; các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động

Về 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 72-NQ/TW đề ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong lĩnh vực y tế. Trong đó, thống nhất nhận thức, hành động. Lồng ghép và ưu tiên các chỉ tiêu về y tế trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Nâng cao ý thức tự giác, chủ động rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Chọn Ngày Sức khoẻ thế giới 7/4 hằng năm là "Ngày Sức khỏe toàn dân." Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, phổ biến kiến thức. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị ngành y tế.

Bên cạnh đó, kịp thời hoàn thiện thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền. Trong đó, hoàn thiện đồng bộ thể chế và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế. Sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, nhất là hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã. Phát triển y tế chuyên sâu; thúc đẩy liên kết giữa bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Tăng cường kết hợp quân dân y, y tế công an. Phát huy tiềm năng và thế mạnh của y học cổ truyền.

Nâng cao y đức, phát triển nhân lực y tế chất lượng, đồng bộ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và hội nhập quốc tế. Trong đó, đổi mới toàn diện phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh. Ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực, có cơ chế chính sách vượt trội để phát triển nhân lực y tế.

Thực hiện chính sách ưu đãi tương xứng với nghề y. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về y tế.Đẩy mạnh cải cách tài chính y tế và phát triển hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó, ngân sách nhà nước bảo đảm các nhiệm vụ chi đáp ứng các yêu cầu cơ bản, thiết yếu và giữ vai trò chủ đạo.

Ưu tiên bố trí và bảo đảm mức tăng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho y tế. Triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững Quỹ bảo hiểm y tế. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, ứng phó sự kiện y tế khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế.

Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe. Trong đó, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số y tế toàn diện. Ưu tiên đầu tư để triển khai thực hiện các giải pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Tập trung phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ về vaccine, thuốc, thiết bị y tế.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế. Trong đó, thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực xã hội. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của tư nhân, hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao

Theo Phó Thủ tướng, Kế hoạch hành động của Chính phủ đã xác định các nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết; đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, các cấp, ngành, địa phương ban hành ngay Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và Kế hoạch hành động của Chính phủ ngay trong tháng 11/2025. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở Trung ương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định kỳ báo cáo kết quả.

Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện nghiêm, kịp thời chế độ khen thưởng, kỷ luật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và Kế hoạch hành động của Chính phủ.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ, các Ban Đảng ở Trung ương, Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW.

Về nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ như phụ cấp, ưu đãi nghề nghiệp; chi phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc; chính sách miễn viện phí, Phó Thủ tướng cho biết: "Bộ Y tế, Chính phủ đã tính toán nguồn kinh phí, có khả năng cân đối được và khả thi" trong thời gian tới./.

