Đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên chuyến bay tới Hà Nội

Vừa qua, trên chuyến bay VN62 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moskva (Nga) đi Hà Nội, một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng hai giờ cất cánh.

Ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện bị choáng, thần sắc mệt mỏi, tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, tiến hành sơ cứu ban đầu như hỗ trợ di chuyển khách đến khu vực riêng, hướng dẫn nằm nghỉ ở tư thế phù hợp, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách khác.

Đáng chú ý, chuyến bay có sự hiện diện của 4 bác sỹ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc.

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sỹ đã nhanh chóng tiếp cận và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách.

Sau khi nhận được chăm sóc y tế ban đầu, hành khách được hãng chuyển lên phục vụ tại khoang Phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi trong điều kiện thuận lợi hơn.

Trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tổ bay và các bác sỹ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của hành khách.

Khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài, sức khỏe của hành khách đã ổn định.

Thời gian vừa qua, Vietnam Airlines đã ghi nhận một số trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi đang bay, buộc hãng phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạ cánh khẩn tại sân bay gần nhất để cấp cứu kịp thời cho hành khách./.

