Tây Ninh dành 665 tỷ đồng cho chính sách thu hút hơn 1.600 nhân lực y tế

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, địa phương đang triển khai chính sách thu hút nhân lực nhằm hướng tới mục tiêu đạt 12 bác sỹ/vạn dân vào năm 2030, bảo đảm 100% trạm y tế xã, phường có bác sỹ.

Giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh dự kiến thu hút 1.643 nhân lực y tế gồm 1 tiến sỹ; 101 bác sỹ chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú; 274 thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1; 404 bác sỹ và 863 cử nhân các chuyên ngành.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện thu hút là hơn 665 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, cho biết việc thực hiện chính sách này không chỉ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên toàn tuyến, mà còn tạo điều kiện triển khai các kỹ thuật chuyên môn cao, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên. Việc hỗ trợ tăng thêm thu nhập, góp phần hạn chế tình trạng viên chức y tế thôi việc, tạo động lực để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Chính sách áp dụng đối với các đối tượng được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế và trạm y tế cấp xã gồm tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2; bác sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1, thạc sỹ y khoa, bác sỹ nội trú; cùng các cử nhân thuộc các lĩnh vực hộ sinh, xét nghiệm, gây mê hồi sức, điều dưỡng, chẩn đoán hình ảnh. Các trường hợp đào tạo liên thông, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng hoặc đang, đã làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh không thuộc diện áp dụng.

Mức hỗ trợ được chia theo từng nhóm đơn vị công tác. Cụ thể, tại một số đơn vị đặc thù như Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Bệnh viện Phổi Tây Ninh, Bệnh viện Phổi Long An, Bệnh viện Tâm thần Tây Ninh, mức hỗ trợ một lần đối với tiến sỹ là 871 triệu đồng; bác sỹ chuyên khoa 2 và bác sỹ nội trú 793 triệu đồng; thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1 là 624 triệu đồng; bác sỹ 468 triệu đồng; cử nhân các chuyên ngành 260 triệu đồng.

Tại các trạm y tế xã biên giới, bác sỹ chuyên khoa 2 và bác sỹ nội trú được hỗ trợ 715 triệu đồng; thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1 được hỗ trợ 559 triệu đồng; bác sỹ 416 triệu đồng; cử nhân 234 triệu đồng. Đối với các đơn vị còn lại thuộc Sở Y tế và trạm y tế xã, phường, mức hỗ trợ lần lượt là 546 triệu đồng đối với bác sỹ chuyên khoa 2, bác sỹ nội trú; 429 triệu đồng đối với thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I; 325 triệu đồng đối với bác sỹ và 182 triệu đồng đối với cử nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền chính sách bằng nhiều hình thức phù hợp để thu hút đối tượng tham gia; nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, xây dựng chỉ tiêu cụ thể và đánh giá kết quả hằng năm để kịp thời điều chỉnh giải pháp.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, ưu tiên đội ngũ y, bác sỹ trẻ có năng lực, tâm huyết được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu, sau đại học, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.

