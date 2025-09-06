Tây Ninh: Kiện toàn hệ thống y tế sau sáp nhập, nâng cao chất lượng phục vụ

Sau khi hai tỉnh Long An và Tây Ninh sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh, hệ thống y tế trên địa bàn đã được kiện toàn, sắp xếp lại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Hiện nay, mạng lưới y tế công lập của tỉnh Tây Ninh (mới) gồm 11 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh; 26 trung tâm y tế khu vực; 96 trạm y tế trung tâm cùng nhiều trạm y tế điểm.

Song song đó, hệ thống y tế tư nhân cũng phát triển mạnh với 9 bệnh viện tư nhân và gần 2.000 phòng khám đa khoa, chuyên khoa… góp phần quan trọng trong việc giảm tải cho tuyến trên, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại cơ sở.

Các trung tâm y tế huyện trước đây được chuyển đổi thành trung tâm y tế khu vực. Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức (trước đây là Trung tâm Y tế huyện Bến Lức) phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân các xã Bến Lức, Thạnh Lợi, Bình Đức, Lương Hòa, Mỹ Yên.

Với đặc thù là địa bàn tập trung đông khu, cụm công nghiệp, lượng công nhân lớn, trung tâm đã trở thành điểm đến tin cậy của người dân trong vùng. Những năm gần đây, cùng với đề án đầu tư trang thiết bị của tỉnh, đội ngũ y bác sỹ tại trung tâm không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ.

Các Trung tâm Y tế khu vực tại tỉnh Tây Ninh ngày càng phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức cho biết khoa hiện có 10 phòng khám, được trang bị máy móc cơ bản như thiết bị đo mắt, nội soi tai mũi họng, máy nha khoa… Nhờ đó, nhiều bệnh lý thông thường được xử lý ngay tại tuyến cơ sở, bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên.

Tuy nhiên, hiện trung tâm vẫn thiếu đội ngũ bác sỹ kế thừa, đặc biệt ở các chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng hiện chỉ có 1 bác sỹ. Nếu bác sỹ bận hoặc nghỉ đột xuất thì việc bố trí người thay thế gặp khó khăn.

Chị Võ Ngọc Phương Linh, ngụ xã Bến Lức chia sẻ: “Quy trình khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế hiện nay rất thuận lợi, bệnh nhân được hướng dẫn tận tình, không phải chờ đợi lâu. Cơ sở vật chất mới khang trang, thiết bị hiện đại hơn, bác sỹ nhiệt tình, niềm nở. Gia đình tôi có bà nội, bà ngoại lớn tuổi thường xuyên đến khám bệnh như tim mạch, huyết áp tại đây và thấy rất yên tâm.”

Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh cũng được trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, CT Scanner 128 lát cắt, hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh sọ não, máy lọc máu liên tục, hệ thống đốt sóng cao tần RFA.

Đặc biệt, 89 máy lọc thận nhân tạo đã được bổ sung cho các cơ sở y tế công lập, tăng số lượng bệnh nhân được điều trị suy thận ngay tại địa phương. Sự đầu tư này không chỉ giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, còn giảm tải đáng kể tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân.

Ông Đỗ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cho biết năm 2025, tỉnh triển khai dự án mua sắm máy chạy thận nhân tạo và một số trang thiết bị cấp bách với tổng vốn 75 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng phân bổ hơn 135 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho các trung tâm y tế khu vực.

Theo Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, giai đoạn mới, ngành y tế sẽ tập trung sắp xếp tổ chức, ổn định nhân lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh giám sát dịch bệnh và kiện toàn y tế cơ sở.

Công tác đấu thầu, mua sắm thuốc và vật tư y tế sẽ được thực hiện minh bạch, hiệu quả nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Ngành y tế Tây Ninh tiếp tục chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sỹ, hướng tới mục tiêu phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương./.

