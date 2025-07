Các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền sau sáp nhập

Ngày 1/7, các tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ



Chiều 1/7, Tỉnh ủy Tuyên Quang long trọng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, quyết định thành lập cơ quan, đơn vị và công bố nhân sự lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tổ chức, bộ máy cán bộ của tỉnh trong bối cảnh mới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang, được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/7/2025.

Gắn bó nhiều năm với công tác lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Thào Hồng Sơn luôn được biết đến là người cán bộ mẫu mực, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và tận tụy với Đảng, với dân.

Dấu ấn của ông Thào Hồng Sơn thể hiện rõ nét qua những quyết sách sáng tạo, quyết đoán, nhất là trong những giai đoạn then chốt của tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của vùng Đông Bắc.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố 12 quyết định thành lập các tổ chức mới, trong đó có 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; 2 đơn vị sự nghiệp và 1 cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố 95 quyết định về nhân sự lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Việc lựa chọn, sắp xếp cán bộ trong lần kiện toàn này là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, biểu dương và chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là yêu cầu tất yếu và cần được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo sự vận hành thông suốt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong hành động, đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, đưa bộ máy mới vào vận hành ổn định và hiệu quả.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng giao phó.

Ông khẳng định sẽ nêu cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm," phát huy trí tuệ tập thể, chủ động, sáng tạo trong công việc, quyết tâm chung tay xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.

Ninh Bình kiện toàn tổ chức bộ máy ngay sau sáp nhập

Chiều 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định thành lập 4 đảng bộ trực thuộc gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình; Đảng bộ Quân sự tỉnh Ninh Bình; Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình.

Công bố các quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hợp nhất Báo và phát thanh truyền hình Ninh Bình, Trường Chính trị tỉnh.

Công bố các Quyết định phân công và bổ nhiệm cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy đối với 61 cán bộ.

Ông Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Tổng Biên tập Báo và phát thanh truyền hình Ninh Bình; ông Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy trao các quyết định thành lập 4 đảng bộ trực thuộc gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng bộ UBND tỉnh Ninh Bình; Đảng bộ Quân sự tỉnh Ninh Bình; Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Công bố các quyết định chỉ định các chức danh lãnh đạo đối với các tổ chức chính trị-xã hội; các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh; các quyết định chỉ định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Hoàn công bố các quyết định về công tác cán bộ khối chính quyền gồm: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Du lịch, Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các Ban Quản lý và Trường Đại học Hoa Lư...

Chúc mừng các Đảng bộ, các cơ quan được thành lập và các cán bộ được trao quyết định phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức bộ máy ngay sau sáp nhập, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo kịp thời, tập trung, thống nhất của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh sẽ góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm phía Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng.

An Giang thông qua nghị quyết thành lập 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh

Chiều 1/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: bà Lê Hồng Thắm, bà Đinh Thị Việt Huỳnh, ông Giang Văn Phục.

Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng thông qua nghị quyết về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang gồm 14 sở, ngành trên cơ sở hợp nhất các sở, ngành của tỉnh An Giang (cũ) và Kiên Giang (cũ).

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trao các quyết định lãnh đạo Đảng bộ Các cơ quan Đảng và lãnh đạo Đảng bộ UBND tỉnh An Giang trực thuộc Tỉnh ủy An Giang. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định việc thành lập tỉnh An Giang mới không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp địa giới hành chính, mà là một bước đi chiến lược trong cải cách tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kết nối các thế mạnh về kinh tế biển-nông nghiệp công nghệ cao-du lịch sinh thái, văn hóa và thương mại biên giới của 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang…

Trước bối cảnh và yêu cầu phát triển mới, các quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền sau sáp nhập để chính quyền các cấp vận hành thông suốt, không để gián đoạn quản lý hay khoảng trống trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị mỗi đại biểu cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao năng lực, trách nhiệm, gắn bó với cử tri, biết lắng nghe và chuyển hóa tiếng nói của nhân dân thành những hành động cụ thể, nghị quyết thiết thực.

Đối với với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu cần chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, cần sớm cụ thể hóa thành chương trình/kế hoạch, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện, phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Tây Ninh: Phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương cùng tư duy đổi mới

Chiều 1/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ đối với các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út chủ trì buổi lễ.

Theo công bố, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có 14 cơ quan chuyên môn; 2 đơn vị trực thuộc là Quỹ Đầu tư phát triển và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh; 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường là 3 đơn vị có số lượng cấp phó nhiều nhất trong khối các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, mỗi đơn vị có 9 Phó Giám đốc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm ông Trương Văn Liếp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; ông Võ Minh Thành giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường; ông Nguyễn Nam Hưng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm ông Võ Thành Trí giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Phan Huỳnh Quốc Vinh giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phạm Xuân Bách giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đoàn Minh Long giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ; bà Trương Thị Phương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Phan Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đỗ Hồng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế; ông Huỳnh Văn Quang Hùng giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Huỳnh Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Đối với hai đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lương Minh Trí được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh và ông Trương Thanh Liêm được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng công bố và ra mắt 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, ban quản lý vườn quốc gia, khu di tích lịch sử, trung tâm phát triển quỹ đất, các trường cao đẳng trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương cùng tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì công việc chung.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy sáng kiến đã làm trước đây từ 2 địa phương để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, không để chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần cầu thị để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

