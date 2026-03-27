Cảnh báo nhiều trường hợp người lớn mắc thủy đậu rơi vào tình trạng nguy kịch

Ngày 27/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin thời gian gần đây, Bệnh viện tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp người trưởng thành mắc thủy đậu rơi vào tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, từ một bệnh lý vốn được coi là “lành tính” ở trẻ em, thủy đậu khi tấn công người lớn có thể biến chứng thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Một trong những ca bệnh điển hình đang được điều trị tích cực là bệnh nhân Sầm Văn T. (39 tuổi, trú tại Lạng Sơn). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng ổ bụng sau phẫu thuật tắc ruột trên nền bệnh thủy đậu diễn tiến nặng. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân T. có tiền sử gout mạn tính và từng phẫu thuật viêm ruột thừa từ 20 năm trước.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân T. xuất hiện tình trạng đau quặn bụng, bí trung đại tiện và được chỉ định phẫu thuật tắc ruột tại tuyến dưới. Tuy nhiên, ngay sau mổ, các nốt mụn nước đặc trưng của thủy đậu bắt đầu bùng phát vùng bụng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Tình trạng nhiễm trùng không cải thiện, bụng chướng đau, dịch tiêu hóa liên tục thoát ra qua dẫn lưu khiến tiên lượng xấu nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả cận lâm sàng cho thấy hệ miễn dịch của bệnh nhân bị suy kiệt nghiêm trọng. Chỉ số viêm CRP tăng vọt tới 348 mg/l (cao gấp hơn 70 lần mức bình thường) và bạch cầu giảm mạnh.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Kỳ - Trung tâm Hồi sức tích cực chia sẻ đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi bệnh truyền nhiễm bùng phát đồng thời với biến chứng ngoại khoa và nhiễm trùng huyết. Trên lâm sàng, các nốt thủy đậu phủ khắp cơ thể, có nhiều nốt đã hóa đục kèm theo biểu hiện sốc nhiễm khuẩn và nhiễm trùng ổ bụng nặng. Siêu âm ghi nhận nhiều dịch tự do trong ổ bụng, có ổ dịch kích thước lên tới 36mm. Việc điều trị đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức tích cực và theo dõi sát sao các tổn thương trong ổ bụng để hỗ trợ các cơ quan đang suy kiệt.

Một trường hợp khác là bệnh nhân L.V.T. (20 tuổi, Lào Cai). Do chủ quan không thăm khám sớm, bệnh nhân nhập viện khi virus bệnh thủy đậu đã tấn công sâu vào các cơ quan nội tạng, gây suy hô hấp, suy gan cấp trên nền hội chứng thận hư nặng. Tiên lượng dè dặt, quá trình điều trị gặp nhiều thách thức.

Qua rà soát thực tế điều trị, các bác sỹ nhận định điểm chung của hầu hết các ca nặng là bệnh nhân đều chưa từng tiêm vaccine phòng thủy đậu. Việc thiếu đi “lá chắn” miễn dịch này khiến virus Varicella-Zoster dễ dàng tấn công mạnh mẽ, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu hoặc đang sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch. So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có triệu chứng sốt cao hơn, đau cơ dữ dội và tỷ lệ biến chứng như viêm phổi, viêm não hay nhiễm trùng huyết.

Bác sỹ Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm phòng, chống dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) nhấn mạnh người dân tuyệt đối không được lơ là với các dấu hiệu khởi đầu như sốt, mệt mỏi hay nổi mụn nước trên da. Khi có biểu hiện bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời, thay vì tự điều trị bằng các phương pháp dân gian chưa kiểm chứng./.

Khánh Hòa: Đảo Sơn Ca cấp cứu một ngư dân bị bệnh thủy đậu giai đoạn toàn phát Ngư dân Đinh Luật được đưa đến bệnh xá trong tình trạng tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, sốt 39,5 độ C, đau đầu, buồn nôn, ho khan, mệt mỏi và nổi các nốt phồng rải rác toàn thân.