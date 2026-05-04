UAE rời OPEC, thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt biến động mới

UAE tuyên bố rời OPEC trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và giá dầu.

Quyết định rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) được giới phân tích đánh giá là bước ngoặt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Là một trong những nhà sản xuất chủ chốt với năng lực dự phòng đáng kể, sự rút lui của UAE có thể làm suy giảm vai trò điều tiết nguồn cung của OPEC, trong bối cảnh liên minh này vốn đã đối mặt với nhiều thách thức nội bộ.

Động thái diễn ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh Eo biển Hormuz. Diễn biến này được dự báo sẽ tác động mạnh đến giá dầu và các cân đối năng lượng trong thời gian tới./.