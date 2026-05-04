Một số hoạt động trọng tâm trong Tháng Nhân đạo năm 2026

Tháng Nhân đạo năm 2026 diễn ra trong tháng 5 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng,” hướng tới mục tiêu tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong toàn xã hội.

Tháng nhân đạo năm 2026 đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Vận động tối thiểu 500 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo; hỗ trợ sinh kế bền vững cho khoảng 17.000 hộ gia đình; tổ chức “Ngày hội Nhân ái” tại 100% xã, phường trên cả nước; mỗi cấp Hội triển khai ít nhất một công trình hoặc phần việc nhân đạo thiết thực; đồng thời phấn đấu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu thông qua phong trào hiến máu tình nguyện.

Đây là các chỉ tiêu được xây dựng theo hướng lượng hóa rõ ràng, nhằm nâng cao khả năng giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Trên phạm vi toàn quốc, các cấp Hội Chữ thập Đỏ sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như “Ngày hội Nhân ái,” chương trình “Chợ Nhân đạo,” hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và triển khai các công trình nhân đạo tại địa phương.../.

