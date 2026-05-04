Đà Nẵng - điểm đến mới nổi của lao động du mục số toàn cầu

Thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam, đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với cộng đồng lao động du mục số trên thế giới, từng bước cạnh tranh với các trung tâm quen thuộc như Chiang Mai (Thái Lan) hay Bali (Indonesia).

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tờ Le Courrier International ngày 3/5 cho biết dù Việt Nam chưa có chính sách thị thực riêng dành cho lao động du mục số, Đà Nẵng vẫn thu hút ngày càng nhiều người làm việc từ xa nhờ môi trường sống thuận lợi, chi phí sinh hoạt tương đối thấp và hạ tầng du lịch phát triển. Phần lớn người nước ngoài có thể lưu trú tại đây thông qua thị thực điện tử thời hạn 3 tháng.

Từng được The New York Times gọi là “Miami của Việt Nam” từ năm 2019 và đưa vào danh sách 52 điểm đến nên ghé thăm, Đà Nẵng gây ấn tượng với bờ biển dài 32km, các khu nghỉ dưỡng hiện đại cùng hệ thống nhà hàng hải sản và quán bar sôi động.

Cầu Rồng lung linh về đêm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Gần đây, thành phố tiếp tục được nhắc đến khi có thêm các dự án khách sạn cao cấp đi vào hoạt động, trong bối cảnh Việt Nam mở rộng và kéo dài chính sách miễn thị thực cho công dân một số quốc gia nhằm thúc đẩy du lịch.

Các hoạt động quảng bá nhằm thu hút lao động du mục số cũng được đẩy mạnh, tiêu biểu là sự kiện Da Nang Nomad Fest tổ chức vào tháng 3 vừa qua.

Bên cạnh đó, truyền thông trong nước thường xuyên phản ánh xu hướng gia tăng của nhóm lao động này tại thành phố, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Đà Nẵng trong bối cảnh xu hướng làm việc từ xa phát triển mạnh trên toàn cầu.

Dù chưa có số liệu thống kê chính thức về quy mô cộng đồng này, nhưng tác động của họ đối với thị trường địa phương đã bắt đầu thể hiện rõ, đặc biệt là ở lĩnh vực nhà ở.

Giá thuê nhà tại khu vực trung tâm tăng nhanh, với một căn hộ studio hiện vào khoảng 6 triệu đồng/tháng (tương đương gần 260 USD), trong khi căn hộ có phòng ngủ riêng có thể lên tới 12 triệu đồng/tháng (khoảng 520 USD).

Ý kiến tại chỗ về sự hiện diện của lao động du mục số còn có sự khác biệt. Bà Hana Nguyen, người sáng lập một không gian làm việc chung tại Đà Nẵng, cho rằng nhóm lao động này mang lại lợi ích thiết thực khi góp phần tạo việc làm cho người Việt Nam trong các lĩnh vực như thiết kế đồ họa, dịch thuật hay trợ lý.

Nhiều lao động du mục số cũng có xu hướng thuê dịch vụ địa phương, qua đó hỗ trợ kinh tế sở tại.

Trong khi đó, ông Daniel Schlagwein, nhà nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), nhận định người dân địa phương thường có thiện cảm hơn với lao động du mục số so với khách du lịch ngắn hạn.

Theo ông, nhóm này lưu trú lâu hơn, làm việc theo nhịp sinh hoạt tương tự người bản địa và có mức chi tiêu ổn định, qua đó tạo ra tác động kinh tế bền vững hơn.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của lao động du mục số cũng đặt ra những thách thức không nhỏ, đặc biệt là áp lực đối với chi phí sinh hoạt, nhất là giá thuê nhà.

Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng đứng trước bài toán cân bằng giữa việc tận dụng cơ hội từ xu hướng làm việc từ xa toàn cầu và bảo đảm đời sống cho người dân địa phương./.

