Bản tin 60s ngày 5/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ Y tế thông tin khẩn về việc thu hồi sữa a2 nhiễm độc tố.

Va chạm trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, tài xế xe khách tử vong.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng bán “bóng cười” trá hình trong lounge ở Hà Nội.

Bắt giữ nữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Tạm dừng trekking 3 đỉnh Tam Đảo do nguy cơ sạt lở sau mưa lớn.

Iran bắn “cảnh cáo”, tàu khu trục Mỹ tiến vào Vùng Vịnh.

Thiết bị bay không người lái lao vào tòa nhà dân cư ở Moskva.

Iran cảnh báo hành động quân sự nếu Mỹ vào eo biển Hormuz./.