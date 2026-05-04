Đắk Lắk: Đình chỉ hoạt động tiệm bánh mỳ vi phạm an toàn thực phẩm

Sáng 4/5, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80 triệu đồng đối với anh Lê Văn A. (sinh năm 1992, trú tại thôn 2, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk), chủ tiệm bánh mỳ Quốc Hùng do thực hiện hành vi vi phạm hành chính về chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ủy ban Nhân dân tỉnh còn đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của tiệm bánh mì trong 3 tháng theo quy định tại điểm b, khoản 10, Điều 22 của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Anh Lê Văn A. phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm; khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 27/3, cơ sở kinh doanh tiệm bánh mỳ Quốc Hùng đã bán ra khoảng 300 ổ bánh mỳ cho người dân.

Cùng ngày, ghi nhận 4 trường hợp đầu tiên có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Đến ngày 7/4, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 86 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh này.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho thấy 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đối với thực phẩm, phát hiện 2 mẫu (rau và dăm bông) nhiễm Salmonella spp, đồng thời mẫu rau còn ghi nhận nhiễm vi khuẩn Escherichia coli ở mức 9,0x10³./.

