Bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội-Paris

Bệnh viện Bạch Mai thông tin, vào đêm 4/5, trên chuyến bay số hiệu VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống khẩn cấp về y tế đã xảy ra với một hành khách khi máy bay đang ở độ cao hành trình.

Sau khoảng bốn giờ bay, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi lời kêu gọi hỗ trợ y tế: Một nam hành khách mang quốc tịch nước ngoài xuất hiện các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm.

Sự lo lắng bao trùm lên người bệnh, người thân và phi hành đoàn, bởi giữa không trung, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hành khách, thậm chí buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian.

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp từ phi hành đoàn, Giáo sư Mai Duy Tôn - chuyên gia đầu ngành về đột quỵ tại Việt Nam, đang có mặt trên chuyến bay đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh.

Qua đánh giá lâm sàng, bác sỹ Tôn nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán này không chỉ giúp đưa ra phương án xử trí tại chỗ bằng thuốc chuyên khoa (corticoid), mà còn là cơ sở quan trọng để tư vấn cơ trưởng tiếp tục hành trình, tránh việc hạ cánh khẩn cấp - điều có thể gây xáo trộn lớn đối với hành khách và lịch trình bay. Có thể khẳng định, đây là quyết định mang tính bước ngoặt, góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho người bệnh, gia đình và toàn bộ phi hành đoàn.

Thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi thư cảm ơn tới Giáo sư Mai Duy Tôn.

Để bảo đảm an toàn, Giáo sư Mai Duy Tôn đã sử dụng thuốc mang theo để cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ đồng thời khuyến cáo tổ bay tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Trước khi hạ cánh xuống sân bay Sân bay Charles de Gaulle, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số an toàn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Pháp, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Giáo sư Mai Duy Tôn. Dù ở bất cứ đâu, người thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai luôn sẵn sàng dấn thân, mang lại sự sống và sự an tâm cho cộng đồng. Đây là giá trị cốt lõi cần tiếp tục được lan tỏa, để mỗi cán bộ y tế trở thành “đại sứ y tế” của Việt Nam trong hội nhập quốc tế./.

