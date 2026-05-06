Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng ở TP.Hồ Chí Minh

Ngày 6/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong vụ cháu bé 2 tuổi bị bạo hành đa chấn thương.

Nội dung công văn nêu rõ ngày 5/5/2026, trên các phương tiện truyền thông có thông tin trường hợp mẹ và "cha hờ" bị bắt vì nhiều lần đánh con 2 tuổi đa chấn thương. Theo thông tin trên các báo đưa: Người dân tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) báo tin một phụ nữ đánh đập con nhỏ trong nhà thuê. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé đã ở trong tình trạng nguy kịch, người chằng chịt các vết bầm tím và trầy xước; vùng đầu bị rách, có biểu hiện lơ mơ và phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị chuyên sâu...

Để bảo vệ quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại đối với trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan có liên quan áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định, kịp thời cứu chữa, hồi phục sức khỏe cho cháu bé và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Cục Bà mẹ và Trẻ em (Địa chỉ số 35 Trần Phú, Ba Đình, Thành phố Hà Nội) theo quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội-Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối đến Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp đề nghị xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em theo quy định của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Tối 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trúc và Chơn được xác định là hai người bạo hành nghiêm trọng cháu N.G.K. (sinh năm 2024, con ruột của Trúc) phải vào viện cấp cứu.

Theo điều tra, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu K. được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị, hiện đã qua nguy kịch./.

