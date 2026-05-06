Sơn La: 1 người tử vong, 5 người nhập viện sau khi ăn nấm rừng

Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La, trên địa bàn bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng, khiến 1 người tử vong và 5 người khác đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/5/2026, tại nhà của gia đình bà Lò Thị Phương ở bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, có 24 người cùng ăn bữa trưa với các món gồm thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần và rượu trắng. Sau bữa ăn, có 6 người ra khu vực sàn ngoài nhà tiếp tục ăn thêm canh nấm hái từ tự nhiên.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, các trường hợp ăn canh nấm bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều lần, đi ngoài phân lỏng toàn nước. Sau khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc kéo dài, đến khoảng 10 giờ ngày 4/5, nạn nhân là em V.T.D (sinh năm 2010) đã tử vong tại nhà.

Ngoài trường hợp tử vong, 5 người còn lại có biểu hiện ngộ độc đã được đưa đi cấp cứu và điều trị. Trong đó, 4 trường hợp được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Sơn lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Một trường hợp khác hiện chưa nhập viện nhưng vẫn có biểu hiện đau đầu và đang theo dõi sức khỏe.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong số 24 người cùng ăn bữa trưa, chỉ có 6 người ăn canh nấm bị ngộ độc, 18 người còn lại không ăn canh nấm thì cơ bản sức khỏe ổn định.

Một trẻ nhỏ có biểu hiện đau bụng hiện cũng đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La nhận định, thức ăn nghi là nguyên nhân gây ngộ độc là món canh nấm và tác nhân nghi ngờ do độc tố tự nhiên trong nấm rừng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã phối hợp với chính quyền xã Phiêng Pằn, Trạm Y tế xã và các cơ sở y tế liên quan triển khai công tác điều tra, xử lý vụ việc; cử tổ công tác xuống hiện trường xác minh, lấy mẫu nấm tại khu vực người dân đã hái để phục vụ kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, do thức ăn đã sử dụng hết nên cơ quan chức năng không thu được mẫu thức ăn của bữa ăn nghi ngộ độc.

Cùng với đó, ngành Y tế tỉnh Sơn La yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe những người cùng ăn bữa trưa ngày 2/5; tăng cường tuyên truyền tới người dân về nguy cơ ngộ độc do sử dụng nấm mọc tự nhiên, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu ngộ độc và các biện pháp xử trí ban đầu khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm./.

