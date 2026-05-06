Thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam

Với sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam (Vietnam Medipharm 2026) sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ; góp phần thúc đẩy ngành Y tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, qua đó nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Vietnam Medipharm 2026 khai mạc ngày 6/5 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; trong đó lĩnh vực y tế, dược phẩm và trang thiết bị y tế là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, cần được khuyến khích phát triển, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng quan trọng để ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng môi trường minh bạch, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y dược.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại Vietnam Medipharm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên cơ sở đó, ngành Y tế đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Trải qua 33 kỳ tổ chức, Triển lãm Vietnam Medipharm đã khẳng định uy tín, vị thế là một trong những triển lãm chuyên ngành y dược hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2026, Triển lãm tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ gần 400 gian hàng của khoảng 300 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như công nghệ y tế thông minh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, dịch vụ chăm sóc dài hạn. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của người dân.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 diễn ra từ ngày 6 - 9/5/2026 với nhiều hoạt động trải nghiệm, kiểm tra sức khỏe bằng thiết bị hiện đại... cho người tham quan. Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm năm nay cho thấy xu hướng chuyển dịch trong cách tiếp cận của ngành dược, nhất là trong bối cảnh yêu cầu quản lý chất lượng ngày càng được tăng cường.

Triển lãm diễn ra đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, tăng cường liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

Triển lãm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế; qua đó từng bước nâng cao năng lực của nền y học Việt Nam, tăng cường hội nhập quốc tế, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội thiết thực.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 diễn ra từ ngày 6 - 9/5/2026 với nhiều hoạt động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đồng thời, sự kiện cũng góp phần hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, tiêu biểu như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Ban tổ chức, triển lãm nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế; đồng thời thúc đẩy hợp tác, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành y tế. Sự kiện là nơi giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực: Dược phẩm; máy móc, thiết bị sản xuất dược; trang thiết bị y tế; bệnh viện, phòng khám; thiết bị nha khoa; thiết bị phân tích, thí nghiệm; thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật; công nghệ chăm sóc sức khỏe; thiết bị và sản phẩm làm đẹp; du lịch y tế; công nghệ y tế thông minh; thiết bị phòng sạch…

Triển lãm có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam cùng các doanh nghiệp, thương hiệu đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Bỉ, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, HongKong (Trung Quốc), Indonesia, Liên bang Nga, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…

Tại triển lãm cũng diễn ra nhiều nội dung như: Các hội thảo, tọa đàm; khu trải nghiệm thực tế khám và kiểm tra sức khỏe ứng dụng công nghệ Health Kiosk; các hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm.../.

