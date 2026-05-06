Hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026

Ngày 6/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Khối lượng công việc cần triển khai rất lớn

Thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; đặc biệt Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân: "Phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn thiện việc đo đạc, thống kê, số hoá, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác."

Trong số đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và các địa phương nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt là Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2025 đã tổ chức rà soát gần 62 triệu thửa đất, trong đó có trên 24 triệu thửa đất và nhà ở đã đảm bảo "đúng - đủ - sạch -sống - thống nhất - dùng chung."

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết theo báo cáo của các địa phương, trước thời điểm triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất.

Trong số đó, số thửa đất đã có dữ liệu là 62,8 triệu thửa; có 23,5 triệu thửa đất đã đáp ứng tiêu chí là "đúng, đủ, sạch, sống"; còn 38,9 triệu thửa chưa đáp ứng, cần phải tiến hành bổ sung thông tin, đối soát và xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư. Số thửa đất chưa được xây dựng dữ liệu là khoảng 43,2 triệu thửa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thực hiện 6 nhiệm vụ. Tính đến hết tháng 4/2026, Bộ đã chủ trì xây dựng và ban hành Thông tư quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật với 4 quy trình thực hiện cụ thể; ban hành quyết định về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với các địa phương, đã có 32/34 tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác và ban hành kế hoạch triển khai. Kể từ khi thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg, các địa phương đã xử lý được khoảng 500.000 thửa đất "đúng, đủ, sạch, sống," nâng tổng số thửa đất đạt tiêu chí này lên trên 24 triệu thửa. Đã có 34/34 tỉnh, thành phố đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về Bộ Nông nghiệp và Môi trường với khối lượng khoảng 62,4 triệu thửa đất.

Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy, khối lượng công việc cần triển khai rất lớn. Cụ thể, khối lượng dữ liệu cần cập nhật bổ sung để đạt chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống" hiện còn khoảng 38,4 triệu thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần tiếp tục làm sạch, trong đó có khoảng 20 triệu thửa đất cần đối khớp, xác thực lại chủ sử dụng đất.

Khối lượng dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính khoảng 7,8 đến 8 triệu ha; lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 43 triệu thửa đất.

Không lùi thời gian triển khai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. (Ảnh: Xuân Tùng/TTXVN)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Chỉ thị 05/CT-TTg đã nêu rất cụ thể, đầy đủ tất cả các nhiệm vụ mà bộ, ngành và địa phương cần triển khai về tiến độ, chất lượng dữ liệu, nguồn lực, cơ chế phối hợp và cải cách hành chính nhằm tạo nền tảng để thực hiện việc chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa quản trị đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tại các địa phương và một số bộ, ngành được giao nhiệm vụ cho đến nay so với tiến độ đề ra chưa đạt yêu cầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu "không lùi thời gian triển khai," từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị.

Để tiếp tục triển khai theo đúng tinh thần của Chỉ thị 05/CT-TTg, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, xây dựng bảng tiến độ cụ thể, cập nhật hằng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm," các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể.

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 (nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính, dữ liệu đầy đủ) trước cuối tháng 6/2026.

Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 (dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính) cần đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý III/2026 và kiểm điểm, đánh giá lại trong quý 4/2026.

Về cải cách hành chính liên quan đến nội dung này, Phó Thủ tướng yêu cầu các dữ liệu đất đai đã số hóa phải được đưa vào sử dụng thực chất, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu cuối cùng không chỉ là hoàn thành cơ sở dữ liệu mà phải khai thác hiệu quả, tránh tình trạng người dân phải cung cấp đi cung cấp lại nhiều loại giấy tờ dù dữ liệu đã có trên hệ thống.

Liên quan đến vấn đề kỹ thuật, phần mềm và an toàn dữ liệu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm dữ liệu đất đai được kết nối, xác thực với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư và đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin. Các doanh nghiệp công nghệ tham gia triển khai phải tuân thủ thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành sau này. Những địa phương đã có cơ sở dữ liệu đủ điều kiện phải đưa ngay vào khai thác, phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phát động chiến dịch truyền thông rộng khắp, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cập nhật tình hình triển khai, báo cáo tiến độ với Phó Thủ tướng định kỳ 2 tuần/lần; đồng thời xác định từ nay đến hết tháng 6/2026 là giai đoạn cao điểm để tăng tốc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm không để chậm tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026./.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2026: "Nhiệm vụ không thể lùi” Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh năm 2026, sẽ phải hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ và đa mục tiêu.