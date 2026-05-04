Giáo dục di sản bằng công nghệ - Bồi đắp tình yêu lịch sử, lòng tự hào dân tộc

Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), từ ngày 24/4/2026-3/5/2026 vừa qua, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hoạt động Live Heritage - Giáo dục di sản bằng công nghệ với chủ đề “Ký ức tháng Tư - Khát vọng hòa bình” với mục tiêu đưa di sản lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng các giải pháp công nghệ số hiện đại đã mang lại trải nghiệm tích cực cho du khách và học sinh, sinh viên, góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, lòng tự hào dân tộc và ý thức trân trọng hòa bình cho thế hệ trẻ.

Chương trình đã thu hút đông đảo du khách tham quan và các em học sinh, sinh viên, giúp người xem không chỉ dừng lại ở việc tham quan mà trực tiếp tương tác với dữ liệu di sản, cảm nhận lịch sử bằng hình ảnh, không gian số và các hoạt động học tập sáng tạo. Qua đó, chương trình khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số TDM Việt Nam là đơn vị thực hiện các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động Live Heritage cùng các sự kiện trưng bày liên quan trong giáo dục di sản.

Với định hướng kết hợp giữa di sản, công nghệ và giáo dục trải nghiệm, TDM Việt Nam triển khai các nền tảng công nghệ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn, giá trị truyền thông và sức lan tỏa của chương trình đến cộng đồng.

Các em học sinh trải nghiệm qua phần trả lời câu hỏi với Quiz tương tác có nội dung giáo dục lịch sử về sự kiện 30/04/1975.

Là chuyên gia trong lĩnh vực di sản và công nghệ, trực tiếp tham gia chỉ đạo, tư vấn và tổ chức triển khai các giải pháp công nghệ trong chương trình, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc dự án chia sẻ: Sự tham gia của đội ngũ chuyên môn am hiểu cả hai lĩnh vực giúp chương trình bảo đảm được tính chính xác về nội dung di sản, đồng thời phát huy hiệu quả của công nghệ trong trải nghiệm thực tế.

Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ phục vụ trưng bày, mà còn là một mô hình giáo dục di sản hiện đại, lấy người học và người trải nghiệm làm trung tâm.

Tiếp theo là nền tảng tương tác phục dựng hình ảnh, tư liệu sang video bằng công nghệ AI. Chương trình sử dụng nền tảng tương tác kết hợp công nghệ AI để hỗ trợ phục dựng tư liệu, hình ảnh lịch sử sang định dạng video.

Đây là một hướng tiếp cận mới, giúp tư liệu quá khứ được kể lại bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, dễ tiếp cận hơn với công chúng trẻ. Nhờ đó, các câu chuyện lịch sử được truyền tải một cách hấp dẫn, giàu cảm xúc, góp phần làm nổi bật giá trị của ký ức lịch sử và thông điệp về hòa bình.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là hệ thống 5 mini game tương tác, được thiết kế nhằm tăng tính chủ động và hứng thú cho người tham gia.

Các trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn được xây dựng như những công cụ học tập, giúp người chơi tiếp cận kiến thức lịch sử, di sản, truyền thống dân tộc cũng như nâng cao nhận thức về an ninh-quốc phòng. Đây là hình thức giáo dục hiện đại, phù hợp với học sinh, sinh viên và khách tham quan trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Cuối cùng là hệ thống thiết bị màn hình cảm ứng phục vụ trải nghiệm tại chỗ. Các nội dung số được tích hợp trên hệ thống màn hình cảm ứng, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với dữ liệu, hình ảnh và nội dung trưng bày. Việc ứng dụng thiết bị tương tác giúp trải nghiệm tham quan trở nên linh hoạt, hấp dẫn và cá nhân hóa hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, chương trình giúp người xem trực tiếp tương tác với dữ liệu di sản, cảm nhận lịch sử bằng hình ảnh, không gian số và các hoạt động học tập sáng tạo.

Việc triển khai Live Heritage trong giáo dục di sản được kỳ vọng mang lại nhiều hiệu quả tích cực giúp học sinh và du khách dễ tiếp cận lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động nhằm tăng tính hấp dẫn của hoạt động giáo dục di sản.

Du khách tham quan, các em học sinh chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình nâng cao trải nghiệm học tập và tham quan, chuyển từ nghe - xem thụ động sang khám phá - tương tác - trải nghiệm. Theo đó, làm tăng hiệu quả truyền thông và lan tỏa giá trị di sản, đưa nội dung lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại; Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo tàng và giáo dục di sản, mở ra mô hình tiếp cận mới giữa không gian trưng bày truyền thống và nền tảng trải nghiệm số.

Thông qua các công nghệ số, lịch sử được kể lại theo cách gần gũi hơn, sống động hơn và có khả năng chạm tới cảm xúc của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ./.