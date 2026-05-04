Công bố danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp

Ngày 4/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách học sinh được miễn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026.

Việt Hà
(Ảnh minh họa: TTXVN)
Theo đó, Kỳ thi chọn học sinh Trung học Phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026 có 151 học sinh đang học lớp 12 năm học 2025-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2025-2026 đối với các thí sinh có tên trong danh sách theo quy định.

Đồng thời, đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng ngành giáo dục mầm non thực hiện việc ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 với các thí sinh này.

Danh sách 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2026 xem chi tiết trong file đính kèm./.

(TTXVN/Vietnam+)
