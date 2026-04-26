Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm điểm thi đánh giá năng lực

Ngày 26/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ sau 1 tuần mở cổng đăng ký dự thi Đánh giá năng lực đợt 2 (từ ngày 18-25/4), đơn vị đã ghi nhận 172.622 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong số đó có 109.957 thí sinh đã dự đợt 1 (tổ chức ngày 5/4) và 59.978 thí sinh mới đăng ký dự thi đợt 2.

Số thí sinh đăng ký dự thi đợt này tăng khoảng 77% so với cùng đợt năm 2025 và cao nhất trong các đợt thi từ trước đến nay. Trong khi đó những năm trước số thí sinh tham dự đợt 2 luôn ít hơn đợt 1.

Đáp ứng yêu cầu số thí sinh đăng ký dự thi tăng mạnh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học khu vực miền Trung để mở rộng địa điểm tổ chức thi đợt 2 này lên 15 tỉnh, thành phố, thay vì 9 địa phương theo kế hoạch.

Việc mở rộng mạng lưới điểm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, góp phần giảm áp lực đi lại, đặc biệt đối với thí sinh ở các tỉnh xa.

Nhà trường sẽ gửi email đến các thí sinh thuộc khu vực được bổ sung điểm thi thông báo để thí sinh lựa chọn, thay đổi địa điểm dự thi phù hợp với nhu cầu và điều kiện di chuyển.

Thí sinh có thể điều chỉnh địa điểm dự thi và hoàn tất thanh toán lệ phí đến hết ngày 27/4. Đơn vị cũng đang phối hợp chặt chẽ với các trường đại học đối tác, địa phương và các bên liên quan trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự và tổ chức kỳ thi, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục được tổ chức với 2 đợt thi, trong đó đợt 2 sẽ diễn ra ngày 24/5.

Trước đó, đợt 1 (ngày 5/4) có sự tham gia của 133.489 thí sinh, phổ điểm thi có dạng gần phân bố chuẩn, với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm, thí sinh có điểm thi cao nhất trong đợt này là 1.098 điểm (trên tổng điểm bài thi là 1.200 điểm).

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thi cho thấy chất lượng đề thi có khả năng phân hóa tốt. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Sau 8 năm triển khai, Kỳ thi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từng bước khẳng định là một phương thức tuyển sinh được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong xét tuyển.

Hiện, có hơn 110 cơ sở giáo dục đại học đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển. Trong đó, với 8 trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kỳ thi được kết hợp với các tiêu chí khác như kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm học bạ, điểm ưu tiên, điểm thưởng... để xét tuyển, tùy theo yêu cầu và đặc thù của từng chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, đây không phải là kỳ thi bắt buộc để xét tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học này, thí sinh có thể sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, cách thức quy đổi do từng trường quy định./.

Hồ Chí Minh: Phổ điểm thi đánh giá năng lực có phổ điểm dạng gần phân bố chuẩn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026, phổ điểm thi năm nay có dạng gần phân bố chuẩn, với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm.