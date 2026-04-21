Cơ hội săn học bổng Chính phủ du học Lào trình độ đại học, thạc sỹ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh du học Lào năm 2026 trình độ đại học, thạc sỹ và bồi dưỡng tiếng Lào. Tổng số có 60 suất học bổng.

Thời gian học chương trình đại học là 5 năm, bao gồm một năm học tiếng Lào với người chưa biết tiếng Lào. Chương trình học thạc sỹ là 3 năm, gồm một năm dự bị tiếng Lào. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào một năm.

Ứng viên trúng tuyển được Chính phủ Lào cấp học bổng gồm chi phí đào tạo, chỗ ở trong ký túc xá. Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và vé máy bay một lượt đi và về.

Ứng viên ứng tuyển là công dân Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt. Ứng viên phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được cấp học bổng phải đền bù kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành.

Ngoài yêu cầu chung, các ứng viên còn phải đáp ứng các yêu cầu riêng với từng trình độ đào tạo.

Ứng viên bậc thạc sỹ phải có trình độ đại học, đang công tác tại các cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục (biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên), không quá 40 tuổi, có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng (ưu tiên người đang công tác tại các cơ quan, địa phương có hợp tác với Lào) hoặc là sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, Lào hoặc các nước khác có kết quả học tập loại khá trở lên, không quá 35 tuổi.

Với trình độ đại học, đối tượng tuyển là người đang công tác tại các cơ quan Nhà nước (biên chế hoặc hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên), không quá 35 tuổi; sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy tập trung; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh sẽ tốt nghiệp năm học 2025-2026 tại Việt Nam, có kết quả học tập lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Với chương trình bồi dưỡng tiếng Lào, đối tượng tuyển là người đang công tác tại cơ quan Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học, còn đủ tuổi để công tác ít nhất 36 tháng.

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 30/6/2026.

