Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian quan trọng như: từ ngày 24/4 thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi, sau đó dự thi ngày 11 và 12/6. Kết quả thi được công bố ngày 1/7, kết quả xét tốt nghiệp có chậm nhất ngày 4/7./.
Tin cùng chuyên mục
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến
Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng
Chiều 7/4/2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân
Tại Kỳ họp thứ nhất, với 485/485 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.
Thủ tướng: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm
Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hưng
Chiều 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Ngày 7/4/20206, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Theo Nghị quyết 01/2026/QH16,Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2,5 tỷ USD
Quý 1/2026, có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD, chiếm 73,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với 30,724 tỷ USD.
Hiến máu tình nguyện - một cách “chủ động phòng bệnh” vì cộng đồng
Không chỉ cứu sống người bệnh, việc hiến máu tình nguyện còn mang lại lợi ích sức khỏe cho chính người hiến, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, trách nhiệm vì cộng đồng.
Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh
Chủ đề Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân theo chuẩn mực quốc tế.
Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khóa XVI
Ngày 6/4/2026, Quốc hội khóa XVI đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín.
100% lĩnh vực văn hóa sẽ có nền tảng số vào năm 2030
Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu 100% lĩnh vực văn hóa có nền tảng số, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.
Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng mạnh quý 1
Trong quý 1 thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng, tăng 329.200 đồng so với quý trước và tăng 705.700 đồng (tương ứng 8,5%) so với cùng kỳ năm trước.
Hà Nội: 3 tháng năm 2026 đón 8,82 triệu lượt khách du lịch
Ba tháng năm 2026, Hà Nội ước đón 8,82 triệu lượt khách, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đạt 2,4 triệu lượt, tăng mạnh 28,7%; khách nội địa đạt 6,42 triệu lượt, tăng 17,7%.
Quý 1/2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9%
Quý 1/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,5%.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Sáng 6/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN khóa XVI.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn, trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, nâng tầm giám sát tối cao.
Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn và phản ứng chính sách nhanh hơn.
Nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả; đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; quyết định phải đúng, trúng, kịp thời, vì lợi ích lâu dài của quốc gia.
Đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI: Mở đầu một nhiệm kỳ mới, hành động, kiến tạo
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp; đồng thời là kỳ họp tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Kinh tế quý 1 năm 2026: GDP đạt mức tăng trưởng 7,83%
Về cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,45%, theo sau là công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%, nông lâm thủy sản chiếm 10,89%.
Cục Thống kê: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% trong quý 1
Trong quý 1/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của quý 1 kể từ năm 2020 đến nay.
Hơn 137.000 thí sinh tham dự đợt 1 kỳ Đánh giá năng lực ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Hơn 137.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 kỳ Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, tại 55 cụm thi ở 15 tỉnh, thành phố
5 bài học kinh nghiệm quý cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước
Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết “Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới.
Các nhiệm vụ trọng tâm tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính.
Đến năm 2050, năng lượng nguyên tử trở thành một ngành kinh tế-kỹ thuật
Chiến lược phát triển năng lượng nguyên tử đặt mục tiêu đến năm 2050 hình thành ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xanh và bền vững.
Mục tiêu đến năm 2035: Vận hành an toàn 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Chiến lược năng lượng nguyên tử đặt mục tiêu hoàn thành và vận hành an toàn 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2035, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.