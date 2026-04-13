Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 2

Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (phường Ba Đình, Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được tổ chức vào ngày 13/4/2026.

Nội dung, chương trình là quán triệt nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cụ thể:

Chuyên đề 1: Quy định về thi hành Điều lệ Đảng;

Chuyên đề 2: Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng;

Chuyên đề 3: Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

Chuyên đề 4: Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới;

Chuyên đề 5: Kết luận Hội nghị Trung ương hai về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026-2030./.