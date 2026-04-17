Nhiều hoạt động đặc sắc tại sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026

Diễn ra từ 17-19/4 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ nhân và đại diện 54 dân tộc với chuỗi hoạt động phong phú tôn vinh bản sắc văn hóa và gắn kết cộng đồng.

Hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín, đồng bào 54 dân tộc của 34 tỉnh, thành phố sẽ tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, diễn ra từ ngày 17-19/4/2026 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội).

Hoạt động ý nghĩa này nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc anh em, hướng tới Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); tôn vinh, ghi nhận các cá nhân tiêu biểu là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, gìn giữ phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Sự kiện khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác văn hóa dân tộc; phát huy vai trò của nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, chủ thể văn hóa góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.