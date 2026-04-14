Hà Nội hướng tới mục tiêu 100% cơ quan nhà nước ứng dụng AI vào năm 2026

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2026, 100% cơ quan nhà nước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chỉ đạo, điều hành. Theo kế hoạch, toàn bộ hồ sơ công việc sẽ được xử lý trên môi trường điện tử, đồng thời giảm ít nhất 50% văn bản lấy ý kiến giữa các cơ quan.

Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ họp trực tuyến lên 60%, bảo đảm 98% hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn. Ở trụ cột kinh tế số, tỷ trọng đóng góp vào GRDP dự kiến đạt tối thiểu 22%, trong khi thương mại điện tử chiếm trên 17% tổng mức bán lẻ. Với xã hội số, Hà Nội hướng tới phổ cập định danh điện tử, thanh toán không tiền mặt và mở rộng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp./.