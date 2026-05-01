Trải nghiệm khám phá hang Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D hút khách

Nhân dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, lượng du khách đổ về Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tăng mạnh, tạo không khí sôi động tại các điểm tham quan.

Năm nay, bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống, việc đưa vào hoạt động Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha cùng trải nghiệm thực tế ảo VR 5D đã mang đến lựa chọn mới, giúp du khách “chạm” hang Sơn Đoòng theo cách khác biệt.

Trải nghiệm mới mẻ, lan tỏa sức hút dịp nghỉ lễ

Ghi nhận trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha đón lượng lớn du khách đến tham quan. Không gian trưng bày và khu trải nghiệm luôn trong tình trạng nhộn nhịp, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế lựa chọn điểm đến này như một hoạt động mới trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Điểm nhấn nổi bật là hành trình khám phá Hang Sơn Đoòng bằng công nghệ VR 5D. Với hệ thống hình ảnh chất lượng 8K, góc nhìn 180 độ cùng hiệu ứng môi trường như gió, sương, rung lắc và thay đổi nhiệt độ, trải nghiệm mang lại cảm giác chân thực như đang trực tiếp bước vào lòng hang.

Người xem bắt đầu từ cửa hang, theo chân nhà thám hiểm Howard Limbert, tiến sâu vào không gian rộng lớn với những khối thạch nhũ kỳ vĩ.

Các thước phim do nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt thực hiện góp phần tái hiện sinh động vẻ đẹp của hang động lớn nhất thế giới. Không chỉ là hình ảnh, sự kết hợp của âm thanh và chuyển động giúp người tham gia cảm nhận rõ sự thay đổi địa hình, độ ẩm và ánh sáng trong hang.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Cảm giác rất thật, thậm chí có những góc nhìn từ trên cao mà nếu đi thực tế chưa chắc đã thấy được. Trải nghiệm này mang lại một góc nhìn hoàn toàn khác và rất ấn tượng”.

Trong khi đó, anh Lê Văn Hùng, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết: “Gia đình tôi có người lớn tuổi nên không thể tham gia các tour mạo hiểm. Nhờ công nghệ VR, mọi người vẫn có thể khám phá Sơn Đoòng một cách trọn vẹn. Đây là trải nghiệm phù hợp với nhiều đối tượng.”

Du khách lắng nghe thuyết minh trực tiếp về trải nghiệm khám phá hang động tại Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Theo đại diện đơn vị vận hành, mỗi lượt trải nghiệm kéo dài khoảng 15 phút, mức phí 500.000 đồng/lượt. Toàn bộ doanh thu được sử dụng cho các chương trình hỗ trợ cộng đồng địa phương. Khu vực tham quan, trưng bày của trung tâm được mở cửa miễn phí, tạo điều kiện cho đông đảo du khách tiếp cận.

Không gian trung tâm cũng được đầu tư thiết kế mô phỏng hang động tự nhiên với trần nhà tạo hình thạch nhũ, kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và thông gió hợp lý, mang lại cảm giác mát mẻ, gần gũi với môi trường thực tế. Đây được xem là yếu tố góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể cho du khách.

Kết nối tri thức khoa học, lan tỏa giá trị di sản

Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha còn đóng vai trò là không gian lưu giữ và truyền tải tri thức khoa học về hang động. Khu trưng bày tái hiện hành trình hơn 35 năm khám phá hệ thống hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thông qua các tư liệu quý như hình ảnh, phim tài liệu, bản đồ vẽ tay và thiết bị thám hiểm chuyên dụng.

Từ đầu thập niên 1990, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do Howard Limbert dẫn đầu đã tiến hành khảo sát khu vực này, mở ra tiềm năng phát triển du lịch hang động.

Sau hơn ba thập kỷ, 476 hang động lớn nhỏ đã được phát hiện, trong đó có nhiều điểm đến nổi tiếng như động Thiên Đường, hang Én, hang Va và đặc biệt là Hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

Phó Giáo sư Nguyễn Hiệu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: Trung tâm là nơi cung cấp thông tin khoa học có giá trị, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về quá trình hình thành hang động, sự phát triển của thạch nhũ cũng như các yếu tố địa chất đặc trưng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản.

Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty Oxalis cho biết, trung tâm hướng tới phục vụ nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến giới nghiên cứu, với nhiều dữ liệu lần đầu được công bố. “Đây là nơi mà công chúng có thể tiếp cận những thông tin chuyên sâu về karst và hang động, những dữ liệu không có trên internet hay ở nơi khác,” ông nhấn mạnh.

Việc đưa trung tâm vào hoạt động đúng dịp cao điểm du lịch không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm mà còn tạo thêm điểm nhấn cho địa phương. Thực tế, du lịch hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tạo việc làm ổn định cho 5.000 lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy sự hình thành của hơn 150 cơ sở lưu trú, bao gồm khách sạn và homestay.

Du khách xem các phim tài liệu quốc tế về hang động. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng khẳng định việc đưa Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động vào hoạt động là bước đi quan trọng trong chiến lược phát huy giá trị di sản gắn với bảo tồn.

Theo ông, mô hình kết hợp giữa trải nghiệm công nghệ và cung cấp tri thức khoa học không chỉ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, mà còn góp phần giảm áp lực lên các tour thám hiểm trực tiếp trong môi trường tự nhiên nhạy cảm.

“Việc ứng dụng công nghệ như VR 5D giúp nhiều đối tượng du khách có thể tiếp cận di sản mà không tác động trực tiếp đến hệ sinh thái trong hang động. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững hiện nay,” ông Phạm Hồng Thái nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch trải nghiệm ngày càng tăng, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và giá trị tự nhiên được xem là hướng đi phù hợp.

Trung tâm Thông tin Thám hiểm Hang động Phong Nha không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ trong dịp lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4-Ngày Quốc tế Lao động 1/5, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, hướng tới phát triển bền vững gắn với bảo tồn di sản./.

​