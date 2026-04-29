Người Việt có xu hướng “chốt” những chuyến đi vào các “Double Day”

Dữ liệu mới nhất từ đại diện nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka vừa công bố hôm nay, ngày 29/4 cho thấy các “Double Day” (Ngày Đôi) đang trở thành yếu tố quan trọng định hình cách du khách khu vực, trong đó có người Việt lên kế hoạch và đặt dịch vụ du lịch.

Theo đại diện Traveloka, hành vi đặt dịch vụ du lịch đang có sự chuyển dịch rõ rệt, du khách ngày càng chủ động lựa chọn thời điểm, đặc biệt vào các “Ngày Đôi” để tối ưu chi phí và trải nghiệm. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các chiến dịch thương mại điện tử rầm rộ như 11/11, và đang lan rộng ra các “Ngày Đôi” hàng tháng.

Điều này phản ánh xu hướng thay đổi sâu hơn trong hành vi tiêu dùng, đó là du lịch ngày càng được tiếp cận giống như một quyết định mua sắm có tính toán, dựa trên thời điểm và giá trị nhận được.

“Người dùng của chúng tôi cho thấy họ có xu hướng lên kế hoạch du lịch xoay quanh những mốc ngày số đẹp, và chúng tôi mong muốn đồng hành cùng họ vào những thời điểm đó. Việc điều chỉnh lịch marketing phù hợp với hành vi này không chỉ giúp đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng mà còn mang lại giá trị thiết thực cho họ,” Giám đốc Marketing của Traveloka, ông Alex Jung, chia sẻ.

Tháp Bà Ponagar 2, một trong những biểu tượng của điểm đến Nha Trang. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Xu hướng này tăng tốc mạnh mẽ vào cuối năm 2025, khi người tiêu dùng Việt Nam liên tục truy cập nền tảng du lịch trực tuyến trong các dịp “Ngày Đôi,” góp phần thúc đẩy lưu lượng truy cập tăng 49%.

Nắm bắt sự chuyển dịch này, ông Alex Jung cho biết nền tảng đã tối ưu lịch khuyến mại năm 2026 bằng cách gia tăng tần suất các đợt ưu đãi ngay từ quý I. Người dùng nhanh chóng hưởng ứng, với giá trị giao dịch tại các thị trường Singapore, Thái Lan và Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 70%, cho thấy quy mô đáng kể của thói quen tiêu dùng mới.

Dữ liệu cũng cho thấy sự dịch chuyển theo mùa rõ nét của người dùng Việt. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu tăng mạnh đối với các điểm đến Đông Bắc Á, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu.

Với du lịch trong nước, người Việt tập trung vào các điểm đến ven biển cao cấp. Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 200% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ xu hướng tận dụng các dịp “Ngày Đôi” để nâng cấp trải nghiệm lưu trú.

Với “Ngày Đôi” 5/5 năm nay, ông Alex Jung cho hay từ ngày 4/5-8/5/2026, trong khung giờ từ 11-13 giờ và 20-22 giờ hàng ngày, Traveloka giảm sâu đến 50% cho dịch vụ khách sạn và hoạt động du lịch nhằm góp phần “giảm tải” áp lực tài chính cho du khách Việt mùa cao điểm./.

