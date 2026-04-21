Những “điểm chạm chữa lành” cho cung đường tự lái gần Hà Nội dịp lễ 30/4

Giữa bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 theo cách “staycation” (du lịch tại chỗ), hoặc “tự lái” qua những cung đường gần ngoại thành, hay xa hơn có thể “nhấn ga” quãng 250-300km. Dù xa hay gần, điểm chung đó là những chuyến lên rừng, xuống biển giàu trải nghiệm.

Ở những điểm đến dù ngay trong lõi phố cổ hay nơi hoang sơ, cũng thật lý tưởng cho chuyến “đổi gió” từ cắm trại, săn mây, khám phá làng nghề, đến tắm biển, “tắm rừng”… Mỗi nơi đều là một “điểm chạm” ấn tượng.

Khám phá “hệ sinh thái” Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, Thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm để phục vụ nhân dân và du khách dịp nghỉ lễ này. Tiêu biểu, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các triển lãm “Sơn ta sử tích” hay “Chạm vào chiều sâu di sản” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Nếu dừng chân ở hồ Trúc Bạch, du khách có thể khám phá những hoạt động tại bảo tàng đường phố đầu tiên của Việt Nam; hay “sống chậm” cùng du lịch đường sắt “Năm Cửa Ô - The Hanoi Train” - sản phẩm “hot” của Thành phố thời gian qua.

Vùng lõi phố cổ cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tổ chức tọa đàm cho nghệ nhân chia sẻ chuyện nghề với chủ đề “Chạm nghề phố cổ 2026” (15 giờ ngày 15/4, tại 50 Đào Duy Từ); Triển lãm “Ký ức Hà Nội” (từ 4/4-20/5, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm); Khai mạc hoạt động văn hóa; Trưng bày không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản” (từ 15/4-30/6, tại Trung tâm thông tin Di sản phố cổ Hà Nội, 28 Hàng Buồm)…

Du khách tham quan tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Xa hơn một chút, làng gốm Bát Tràng là điểm đến đáng cân nhắc, khi chỉ tốn khoảng 30 phút chạy xe từ trung tâm. Làng nghề có đủ các sản phẩm thủ công hoặc ghé thăm bảo tàng gốm với kiến trúc ấn tượng. Đặc biệt, trải nghiệm được yêu thích nhất của du khách khi tìm về làng nghề này là tự tay nặn gốm.

Xa hơn theo đường Đại lộ Thăng Long, dịp 30/4-1/5 Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam cách trung tâm Thủ đô khoảng 50km mở ra cả một không gian phiên chợ vùng cao, trò chơi dân gian, cũng như tái hiện các nghi lễ đặc trưng của đồng bào: Lễ Háu đoong (cúng thần rừng) của dân tộc Giáy (Lai Châu); Cúng trâu của dân tộc Lự (Lai Châu); múa khèn của dân tộc Mông (Lai Châu); các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch địa phương, ẩm thực dân tộc…

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40-50km, Hồ Đồng Đò (xã Kim Anh) là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn “đi trốn” 1-2 ngày. Hồ có diện tích rộng, lọt thỏm giữa thung lũng xanh bao quanh bởi rừng thông, là không gian có thiên nhiên đủ yên tĩnh và dễ chịu giúp “chữa lành” nhanh chóng.

Địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích địa hình núi non, nền nhiệt thấp so với nội đô chính là Vườn quốc gia Ba Vì cách Hà Nội khoảng 60km. Đặc biệt, trong những ngày độ ẩm cao, bạn có thể “săn mây” với những lớp mây tà tà phủ kín sườn núi mà không cần phải đi quá xa.

Giới trẻ Việt với trải nghiệm cắm trại ở Hồ Đồng Đò. (Ảnh: Thu Hương)

Lên rừng "trốn nóng"

Thời gian gần đây, Bản Liền (tỉnh Lào Cai) nằm giáp Tuyên Quang là điểm đến được nhắc đến nhiều trong các hội nhóm du lịch, nhờ điểm đến phát triển du lịch gắn thiên nhiên với văn hóa bản địa nên vẫn giữ được vẻ đẹp yên bình. Khu vực này có địa hình đồi núi trùng điệp, khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp cho những chuyến “trốn nóng” đầu Hè.

Tháng 4-5 cũng là quãng thời gian Bản Liền đẹp nhất năm với thác nước tung bọt trắng xóa, nương chè xanh mướt đang vào vụ thu hái, không khí trong lành. Đến đây, du khách nên trải nghiệm hái chè, trekking xuyên rừng, hay đơn giản là hòa mình vào đời sống của đồng bào dân tộc Tày để cùng “chạm” vào văn hóa bản địa.

Yêu những thung lũng mướt xanh nhưng “ngại xa,” thung lũng Yên Thịnh (cách trung tâm thị trấn Hữu Lũng cũ khoảng 18km, tỉnh Lạng Sơn) chỉ cách Hà Nội chừng 130km là điểm đến được nhiều tín đồ ưa xê dịch lựa chọn. Bởi nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không khí mát lành, dễ chịu quanh năm. So với những điểm đến nổi tiếng miền Bắc như Sa Pa, Mai Châu, Mộc Châu, khu vực Hữu Lũng vẫn còn vẻ nguyên sơ.

Du khách hòa vào đời sống người dân ở Bản Liền. (Ảnh: Trịnh Huyền/Vietnam+)

Được hệ thống đồi núi bao bọc, hang động phong phú với đủ loại địa hình như hồ, suối, đồng cỏ… nhiều du khách ví cảnh quan thung lũng Yên Thịnh như “Mông Cổ thu nhỏ.” Đến đây, ngoài vãn cảnh, du khách có thể dựng lều, đốt lửa trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời trên thảm cỏ xanh trải dài bất tận, giữa không gian yên bình, hay chèo kayak, thả diều, đá bóng, leo núi, tắm suối, câu cá…

Quanh thung lũng là nơi quần cư của các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao… Bởi vậy, đến đây, du khách có thể giao lưu văn hóa với bà con địa phương, thưởng thức đặc sản như bánh chưng lá cẩm, khâu nhục, bánh lá ngải, bánh gio…

Tuy nhiên, có kế hoạch đến thung lũng Yên Thịnh và các điểm khác ở Hữu Liên, Hữu Lũng như đập Bắc Mỏ, cây phu thê... trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 sắp tới, du khách nên chủ động tìm đặt phòng sớm song song với phương án cắm trại ngoài trời.

Về biển giải nhiệt

Tỉnh Quảng Ninh chưa bao giờ nhàm chán với đủ trải nghiệm cho một hành trình gần Thủ đô. Đặc biệt, từ ngày 25/4 sẽ diễn ra show pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở Bãi Cháy. Carnaval Hạ Long 2026 khai mạc tối 30/4 cũng đem đến không khí sôi động cho du khách tới Hạ Long dịp nghỉ lễ.

Đáng chú ý, một trong những sản phẩm mới được quan tâm của địa phương sau thời gian chuẩn bị là tour thuyền buồm ba vách truyền thống của ngư dân Quảng Ninh (có khả năng vận hành kể cả khi ngược gió) sẽ chính thức trở lại trên tuyến ven bờ vịnh Hạ Long từ ngày 25/4. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng sản phẩm sẽ góp phần tạo điểm nhấn trải nghiệm mới cho du khách dịp cao điểm nghỉ lễ cận kề.

Vẻ đẹp thuyền ba vách truyền thống trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Kavo Travel)

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết 3 thuyền đưa vào khai thác lần này thuộc dự án đóng mới 10 thuyền phục vụ du lịch. Lễ khai trương tour thuyền buồm chạy ven bờ vịnh Hạ Long sẽ diễn ra cùng ngày 25/4. Hiện đơn vị khai thác đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trang bị đầy đủ thiết bị trên thuyền để vận hành. Giai đoạn đầu, tour dự kiến phục vụ miễn phí người dân và du khách. Tuy nhiên, với số lượng 3 thuyền (mỗi thuyền chở tối đa 12 khách/ chuyến và 2 thuyền viên), nên lượng khách phải chờ đợi có thể lớn.

Tuyến tham quan ven bờ vịnh Hạ Long dài khoảng 12 km, xuất phát từ khu vực bến vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1 (phường Hồng Gai), đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay về điểm ban đầu. Dự kiến, mỗi ngày có 6 chuyến, mỗi chuyến chạy khoảng một tiếng vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h./.

Chấp thuận đưa thuyền ba vách truyền thống vào phục vụ du lịch trên vịnh Hạ Long Thuyền có kết cấu đặc trưng gồm 3 tấm ván ghép lại (1 đáy, 2 mạn), có buồm hình cánh dơi, thường nhuộm nâu, nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, chạy lướt sóng và giữ thăng bằng tốt.