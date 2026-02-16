Chấp thuận đưa thuyền ba vách truyền thống vào phục vụ du lịch trên vịnh Hạ Long

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 639/UBND-GTCN&XD về việc triển khai sản phẩm thuyền ba vách hoạt động ven bờ trên vịnh Hạ Long.

Đây là bước đi nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn liền với giá trị văn hóa truyền thống tại di sản thiên nhiên thế giới.

Thuyền ba vách là thuyền buồm truyền thống của cư dân ven biển miền Bắc, đặc biệt là vùng đảo Hà Nam khu vực Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thuyền có kết cấu đặc trưng gồm 3 tấm ván ghép lại (1 đáy, 2 mạn), có buồm hình cánh dơi, thường nhuộm nâu, nổi tiếng với khả năng đi ngược gió, chạy lướt sóng và giữ thăng bằng tốt.

Theo văn bản số 639/UBND-GTCN&XD, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa sản phẩm thuyền ba vách truyền thống vào khai thác phục vụ khách du lịch. Hoạt động của loại hình phương tiện này sẽ nằm trong phạm vi các hành trình tham quan ven bờ vịnh Hạ Long đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố trước đó tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/7/2024.

Để đảm bảo an toàn và tính pháp lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt.

Các phương tiện chỉ được cấp phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn và đặc biệt phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS kết nối với cơ quan quản lý.

Đồng thời, các đơn vị vận hành phải đảm bảo thực hiện đúng nội quy an toàn cho hành khách, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan gồm Công an tỉnh, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử và chính quyền các địa phương (phường Hồng Gai, Hạ Long) căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác quản lý.

Các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường và kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Việc đưa thuyền ba vách vào hoạt động không chỉ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Quảng Ninh, còn là nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển đặc trưng của địa phương.

Những ngày gần đây, trên vịnh Hạ Long xuất hiện 3 chiếc thuyền ba vách, có cánh buồm đỏ.

Theo đề án đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, những chiếc thuyền này dự kiến sẽ hoạt động trên tuyến có chiều dài khoảng 12km, chạy ven bờ vịnh Hạ Long.

Trong đó, vị trí xuất phát là tại điểm đón trả khu vực Bến vận tải Công ty cổ phần Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai) rồi đi qua khu vực bãi tắm Cột 5 (phường Hạ Long), sau đó vòng về khu vực Bến vận tải Công ty cổ phần Vận tải khách thủy.

Dựa trên đánh giá đặc điểm nhu cầu về thời gian tham quan, du lịch trên tuyến, dự kiến tần suất hoạt động cố định 6 chuyến/ngày, thời gian mỗi chuyến là 1 giờ, gồm các khung giờ: 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h. Mỗi thuyền mỗi lần chở tối đa 12 khách và 2 thuyền viên./.

