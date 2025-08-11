Quảng Ninh khôi phục niềm tin của du khách sau sự cố lật tàu ở vịnh Hạ Long

Là Di sản Thiên nhiên Thế giới và điểm đến hàng đầu của cả nước, vịnh Hạ Long luôn được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho du khách.

Đặc biệt, sau những sự cố không mong muốn, tỉnh đã và đang triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ, từ tăng cường tuần tra, nâng cấp công nghệ đến hoàn thiện quy trình nhằm khôi phục và củng cố niềm tin của du khách.

Tăng cường giám sát, nâng cao năng lực ứng phó trên biển

Trong 7 tháng của năm 2025, ngành du lịch Quảng Ninh đã đón hơn 14,6 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2,6 triệu lượt khách quốc tế. Riêng du lịch vịnh Hạ Long chiếm khoảng 20% tổng lượng khách đến tỉnh.

Với con số ấn tượng này, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trên vịnh trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chính quyền và các cơ quan chức năng.

Quảng Ninh đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên vịnh Hạ Long.

Từ đầu tháng 8/2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí tàu quân y và hai xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24 giờ hàng ngày trên vịnh. Lực lượng này không chỉ giám sát an ninh trật tự mà còn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho du khách cả ngày lẫn đêm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh thông tin mục đích của việc tăng cường các tàu tuần tra, chốt chặn là bảo đảm an toàn cho tàu du lịch tham quan trên vịnh, mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Đơn vị bố trí mỗi kíp trực từ 6-8 người, gồm có tổ thông tin, tổ quân y.

Trên tàu quân y cũng trang bị 4 cáng cứu thương và các bình ôxy, bình cứu hỏa... để sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại các cảng bến. Nhiều tổ công tác được bố trí tuần tra khép kín trên các tuyến luồng, phối hợp với cơ quan cảng vụ.

Sở Xây dựng kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định bảo đảm An toàn giao thông đường thủy trên các tàu du lịch, khi các phương tiện này neo đậu tại các điểm tham quan chờ du khách.

Cảng vụ Đường thủy Nội địa cũng duy trì quân số, thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát đột xuất, đặc biệt là vào ban đêm tại các cảng, bến và khu vực tàu neo đậu. Công tác này nhằm đảm bảo các chủ tàu, thuyền trưởng luôn chấp hành nghiêm quy định về trực canh, trực ca để kịp thời xử lý các tình huống bất thường như dông lốc, cháy nổ. Bất kỳ phương tiện nào không đáp ứng đủ các yếu tố an toàn sẽ bị đình chỉ cấp phép.

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý

Để nâng cao khả năng cảnh báo và ứng phó với các sự cố trên biển, Quảng Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại. Mới đây, tỉnh đã phối hợp với Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nghiên cứu, triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị cảnh báo sớm các hiện tượng khí tượng dông, lốc, sét tại các vị trí trọng yếu trên cả vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Hệ thống này sẽ kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý tàu thuyền, giúp các cơ quan chức năng và chủ tàu nắm bắt thông tin thời tiết một cách nhanh chóng, chính xác để chủ động ứng phó.

Đáng chú ý, toàn bộ gần 500 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long, bao gồm cả các tàu nghỉ đêm, đều được yêu cầu lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải (AIS).

Chủ tàu và thuyền trưởng tàu du lịch Apollo Cruise kiểm tra các thiết bị an toàn (AIS, VHF) lắp trên tàu. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2025/BGTVT, thiết bị AIS vốn chỉ bắt buộc với các tàu chở khách trên 50 người, nhưng nay các tàu dưới 50 chỗ ngồi cũng tự nguyện cam kết lắp đặt. Hệ thống này cho phép cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hành trình, vị trí, tốc độ của từng con tàu, đảm bảo không có phương tiện nào hoạt động ngoài luồng, tuyến quy định.

Bên cạnh đó, các thiết bị an toàn khác như VHF, GPS cũng được trang bị đầy đủ, giúp việc kết nối và cứu hộ, cứu nạn diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Theo Chi hội tàu du lịch Hạ Long, đến ngày 11/8, đã có trên 80% tàu du lịch lắp đặt hai thiết bị trên, phấn đấu đến 15/8 sẽ hoàn thành lắp đặt 100% tàu.

Anh Trần Hải Nam, chủ tàu Rồng Việt (48 chỗ) vận hành trên vịnh Hạ Long, chia sẻ tàu của anh và rất nhiều tàu du lịch trên vịnh đã được lắp đặt xong thiết bị thu phát VHF, thiết bị định vị hàng hải tích hợp hệ thống nhận dạng tự động (AIS) từ ngày 10/8.

Anh Nam cho biết việc lắp đặt các thiết bị rất cần thiết, vận hành tiện lợi, mặt khác nếu không lắp đặt tàu sẽ không được cấp lệnh hoạt động trên vịnh. Thiết bị AIS và VHF giúp kết nối nhanh với cảng vụ, nhận cảnh báo kịp thời, đồng thời thuận lợi cho công tác giám sát. Hiện nay các tàu tuần tra, kiểm soát trên vịnh chạy liên tục nên các thuyền viên và du khách rất yên tâm.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, công tác kiểm soát số lượng, danh tính của du khách được các tàu thực hiện chặt chẽ hơn. Lệnh xuất cảng sẽ được phía Cảng vụ cấp khi đã đối chiếu lượng khách thực trên tàu. Các chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên của tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long đã được tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn.

Cán bộ Đài Thông tin Duyên hải Hòn Gai hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn (AIS, VHF). (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Các hoạt động kiểm tra định kỳ được thực hiện nghiêm ngặt, chủ tàu cũng rà soát thay thế thiết bị cứu nạn, cứu hộ đã cũ như áo phao, bình chữa cháy… Đặc biệt ý thức, trách nhiệm của các thuyền viên, lực lượng chức năng được nâng lên, luôn đặt an toàn của du khách lên trên hết.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã rà soát toàn diện và hoàn thiện quy trình vận hành tàu du lịch. Quy chế hoạt động được siết chặt, gắn trách nhiệm của chủ cảng, chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên. Số điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai tại các cảng, bến và trên tàu để du khách có thể trực tiếp phản ánh với cơ quan chức năng khi phát hiện những bất cập.

Tại hội nghị sơ kết hoạt động du lịch 7 tháng của năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy du lịch theo hướng bền vững. Tỉnh tập trung xây dựng hạ tầng du lịch và yêu cầu các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực để sớm triển khai và vận hành hệ thống cảnh báo sớm dông, lốc, sét tại các khu vực trọng điểm như vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các vùng ven biển, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và hoạt động kinh tế-xã hội./.

Khách du lịch nội địa đã quay trở lại Quảng Ninh sau sự cố thiên tai Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Huệ chia sẻ qua xúc tiến du lịch, nhiều đơn vị lữ hành ở các địa phương lân cận cam kết sẽ khôi phục, kết nối lại tour du lịch đến Quảng Ninh.