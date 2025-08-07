Quảng Ninh: Tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long lắp đặt thiết bị liên lạc trước 15/8

Cùng với hệ thống liên lạc vô tuyến VHF hiện có, tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS xong trước ngày 15/8.

Các chủ tàu cam đoan nếu không lắp đặt xong thì sẽ không đưa tàu vào khai thác.

Thiết bị AIS là hệ thống nhận dạng tự động, là một hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải. Nó cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2025/BGTVT, thiết bị AIS vốn được quy định lắp đặt trên những tàu du lịch chở khách trên 50 người, nhưng nay các tàu dưới 50 chỗ ngồi trên vịnh Hạ Long đều tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị này xong trước ngày 15/8 để tăng tính an toàn trong khai thác.

Tính đến ngày 6/8, khoảng 80% tổng số tàu trên vịnh Hạ Long đã được lắp đặt thiết bị AIS.

Chi hội trưởng Tàu du lịch Hạ Long Trần Văn Hồng chia sẻ đây là động thái thể hiện ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long đối với Di sản Thiên nhiên Thế giới, đảm bảo sự an toàn của du khách khi tham quan vịnh.

Trước đó, ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, hiện nay, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Titop, núi Bài Thơ.

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảm bảo xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra hoạt động của thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động tốt mới cấp lệnh xuất bến.

Ngoài ra, đoàn liên ngành đã thống nhất lắp đặt bổ sung biển chỉ dẫn các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long gồm 6 điểm: Hoa Cương, Hang Luồn, Hang Trống-Trinh Nữ, Tùng Cuối (Cửa Vạn), Vông Viêng, Cống Đỏ.

Liên quan đến việc tăng cường đảm bảo an toàn, tạo niềm tin cho khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, từ ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24 giờ hằng ngày trên vịnh.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị cảnh báo sớm các hiện tượng khí tượng dông, lốc, sét tại một số vị trí trọng yếu, nhất là trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu vực ven biển./.



