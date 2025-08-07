Khách du lịch nội địa đã quay trở lại Quảng Ninh sau sự cố thiên tai

Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, khách du lịch nội địa đã quay trở lại tham quan Quảng Ninh sau thời gian ngắn sụt giảm mạnh về số lượng khách do tâm lý lo ngại từ vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long vì dông lốc ngày 19/7.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin trong tuần đầu tháng 8, bình quân mỗi ngày, tỉnh đón khoảng 7.000 - 8.000 khách.

Quảng Ninh triển khai cấp bách các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách như: Nâng cấp thiết bị thông tin liên lạc cho đội tàu; bổ sung 6 điểm tránh trú dông lốc tạm thời trên vịnh Hạ Long; cho chủ trương lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc, sét tại một số vị trí trọng yếu, nhất là trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu vực ven biển.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24 giờ hằng ngày...

Tỉnh chủ động tổ chức xúc tiến du lịch tại các địa phương trên cả nước.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Huệ chia sẻ qua xúc tiến du lịch, nhiều đơn vị lữ hành ở các địa phương lân cận cam kết sẽ khôi phục, kết nối lại tour du lịch đến Quảng Ninh.

Dự kiến, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch trong tháng 9/2025 và Diễn đàn lữ hành toàn quốc tại Quảng Ninh vào tháng 10/2025. Ngành Du lịch chủ động làm việc với một số tổ chức Công đoàn các tập đoàn kinh tế lớn, doanh nghiệp lữ hành khu vực phía Bắc và phía Nam, KOL (người có tầm ảnh hưởng) du lịch để tìm biện pháp đưa khách nội địa về Quảng Ninh.

Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Đoàn Mạnh Linh cho biết, từ đầu năm đến nay, thị trường khách quốc tế đến Quảng Ninh khá ổn định. Lượng khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn tập trung ở các thị trường Nhật Bản, Philippines, Malaysia.

Dự kiến giữa tháng 8/2025, Quảng Ninh đón nhiều khách đến từ thị trường Hàn Quốc thông qua du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo). Đến tháng 9, tỉnh sẽ đón dòng khách chi trả cao là các tỷ phú đến từ thị trường Hoa Kỳ…

Để khẳng định Quảng Ninh là điểm du lịch đến hấp dẫn, an toàn, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đưa ra sản phẩm mới nhằm gia tăng sức hút. Tập đoàn Sun Group đưa sản phẩm bắn pháo hoa “Bừng sáng vịnh kỳ quan” vào các ngày thứ 3, 5, 7 ở khu du lịch Bãi Cháy; Lễ hội Thả diều, Lễ hội Đua thuyền vào tháng 9; Lễ hội Ẩm thực vào tháng 10.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Tùng, từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động tiêu biểu nhằm thu hút du khách và nhân dân. Trong đó có Giải Vô địch đấu kiếm U23 quốc gia 2025, Giới thiệu văn hóa ẩm thực và vinh danh đầu bếp giỏi Quảng Ninh năm 2025, Hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc - Quảng Ninh 2025, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long, Giải Marathon Yên Tử Heritage 2025...

Trong tháng 8/2025, ngành Du lịch tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch gắn với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; sản phẩm kết nối hai Di sản thế giới vịnh Hạ Long với Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch đến tham quan, chiêm bái Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới.

Trong 7 tháng của năm 2025, Quảng Ninh thu hút hơn 14,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có hơn 2,6 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt 36.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025; trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế./.

